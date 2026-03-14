Números de récord: el CD Tenerife ya mejora en seis puntos al del último ascenso a Segunda

Empieza la cuenta atrás. Con un paisaje muy favorable para asegurar el deseado cambio de categoría en el venidero mes de abril y seguramente con varias semanas de antelación respecto al cierre del campeonato, el CD Tenerife se presenta a las diez últimas jornadas con una puntuación mucho mejor a la que lucía a estas alturas el año de su último ascenso a Segunda. También con Álvaro Cervera al mando de las operaciones, el representativo tenía 54 puntos al cierre de la 28ª fecha del campeonato en el curso 2012/13. Entonces, acabó con 73, cifra que este curso también sería suficientes y valdría para abrochar el objetivo. Con una diferencia relevante: hace 13 años, el formato de competición era diferente y el equipo blanquiazul aún tuvo que disputar una final por el ascenso contra el Hospitalet.

Hay más datos que ponen en valor la temporada extraordinaria que está rubricando el conjunto isleño. Su bagaje es idéntico a la que registraron el Racing de Santander en 2022 y el CDCastellón en 2024. Ambos comparten el récord de puntuación de la Primera RFEF, con 82 puntos. Salvo que se deje ir al final, el Tenerife también tiene a tiro rubricar la nueva plusmarca de la categoría, aunque éste sea un objetivo menor.

Tras la jornada 28, el cuadro cántabro y el orellut tenían los mismos que ya ha obtenido el Tenerife tras su valioso y muy celebrado empate contra el Celta Fortuna. La ventaja del equipo de Cervera es la mayor en este punto del campeonato (+10 y el average particular). En cambio, el Castellón disfrutaba de una exigua renta de tres frente al Córdoba; y el Racing tenía solo seis puntos más que el Deportivo, su más inmediato perseguidor.

A priori, no hay motivos para temer por el ascenso del Tenerife a la Hypermotion, que parece solo una cuestión de tiempo. El equipo blanquiazul va camino de pulverizar todos los registros a domicilio en la historia de la categoría. De momento, suma nueve triunfos y la friolera de 31 puntos obtenidos fuera del Heliodoro Rodríguez.

Tiran la toalla

En la comparativa con el ascenso de 2013, el proyecto actual gana en todas las facetas. Ha sumado tres victorias más, ha marcado seis tantos más y ha encajado tres menos. El liderazgo es tan sólido que prácticamente todos los adversarios que soñaban con arrebatarle la codiciada primera plaza han tirado la toalla. Fredi Álvarez, técnico del Celta Fortuna, ya verbalizaba antes del partido del sábado que su propósito principal era asegurar la segunda plaza, que no tienen amarrada pese a su muy brillante temporada. Ela misma línea se expresan otros técnicos y dirigentes de la categoría, que ven al Tenerife en otra dimensión.

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Entretanto, y pese a que todos los indicadores apuntan a un ascenso muy temprano y por la vía rápida, de puertas adentro celebran, pero sin confiarse. Uno de los capitanes, David Rodríguez, instó públicamente al equipo a seguir mejorando para volver a ganar en casa. “Llevamos tres empates y una derrota, pero en los últimos 15 partidos”, dijo, quitando hierro al bache de resultados del representativo. El Tenerife no es el mejor equipo de la segunda vuelta, pero de poco importa porque en este tiempo sí está ampliando distancias con la que era su competencia. Ya sin perseguidores con opciones reales de cazarle, al equipo le toca disfrutar de lo ya conseguido y prepararse para el alirón.