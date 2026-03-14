El alirón del CD Tenerife se retrasa, pero sigue cerca

Con punto en la mochila de vuelta desde Vigo, ese que sabe a ascenso, el Tenerife enfila la recta final de temporada con gran parte del camino de regreso a Segunda recorrido. Colchón de diez puntos con otras tantas jornadas por delante y la chuleta de los rivales que restan en la mano.

Por delante, al representativo le quedan diez partidos hasta el cierre de la temporada 25/26 en Primera Federación. Al menos de la fase regular, porque los duelos de promoción se alargaran varias semanas más (hasta mediados-finales de junio). Los puntos en liza para el equipo de Álvaro Cervera se repartirán de manera exacta entre los partidos en el Heliodoro Rodríguez López y los que se jueguen en territorio peninsular. Esto es, cinco en calidad de local y otros tantos en la faceta de visitante. En la Isla: Osasuna B, Cacereño, Arenas de Getxo, Barakaldo y Pontevedra. Fuera: Talavera, Mérida, Ponferradina, Unionistas y Ourense.

El colista, siguiente obstáculo

Lo más próximo para los blanquiazules es el duelo del domingo a las 15:00 en el recinto capitalino frente al Osasuna Promesas. El equipo filial rojillo (al que vencieron los insulares por 0-2 en Tajonar) es colista del grupo con solo 24 puntos, aunque podría abandonar la última plaza si lograse vencer este domingo al Bilbao Athletic en su feudo.

El último fin de semana de marzo (concretamente, el sábado 28 a las 20:00) tocará viajar a Talavera de la Reina. El combinado toledano ocupa actualmente puestos de descenso, pero ya se lo puso muy difícil al representativo en el Rodríguez López al principios de enero. Con multitud deba bajas y solo cinco jugadores de campo en el banquillo, los pupilos de Sandroni protagonizaron un ejercicio de resistencia de mérito que se desvaneció en el descuento con un tanto de César.

Después del paso por Castilla La Mancha, vuelta a casa contra el Cacereño. Otro conjunto recién ascendido y que transita en este momento, como durante todo el curso, por la zona roja. El 0-0 de la ida en un choque marcado por el pésimo estado de un césped recién replantado hace que resulte complicado sacar conclusiones de aquella noche.

Calendario del CD Tenerife hasta el final de temporada. / El Día

Tres rivales propicios

Para el Tenerife, el calendario es propicio. Tanto, que superado el corte de la Jornada 31 quedarán solo siete partidos y 21 puntos en juego. Para entonces, y en el mejor aunque improbable de los escenarios, la distancia con el Celta Fortuna (ahora de diez puntos), ascendería a 19. El filial celeste sumará, por supuesto, pero el hipotético pleno de nueve frente a oponentes de la zona baja sería un paso de gigante hacia el ascenso matemático.

Después, salida exigente al Romano José Fouto para enfrentar a un Mérida que pelea ahora –y lo seguirá haciendo entonces– por un puesto en la promoción de ascenso. Seguidamente, otra cita presumiblemente propicia, la visita a Santa Cruz del modesto Arenas de Getxo. En la hierba artificial de Gobela ya arrasó el Tenerife en la primera vuelta con un 0-3 a los 35 minutos y el 1-4 tras los 90. Superado el paso del duelo ante el cuadro vasco quedará por recorrer solo la mitad del camino que ahora resta por completo. Esto es, cinco jornadas para el cierre del curso.

Ponferrada, en rojo en el calendario

Luego, viaje al Toralín, la casa de la Ponferradina. Esta salida se presenta ahora marcada en rojo en el calendario porque fue señalada desde hace meses por una parte de la afición tinerfeñista como la fecha probable del alirón. Definitiva o no, por delante ya solo quedaría recibir al Barakaldo y Pontevedra y acudir a los campos de Unionistas de Salamanca y Ourense.