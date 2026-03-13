El Celta Fortuna - CD Tenerife de hoy se podrá ver gratis por la televisión en toda España: horario y en qué canal ponen el decisivo encuentro

El CD Tenerife tiene hoy, viernes 13 de marzo, a una final por el ascenso a Segunda División. El equipo de Álvaro Cervera está ante la oportunidad de dar un golpe decisivo al Celta Fortuna, su principal rival en el grupo 1 de la Primera Federación por la única plaza que garantiza el ascenso directo sin necesidad de pasar por el playoff. Este es uno de los partidos más esperados por la afición chicharrera, que no se lo quiere perder y podrá verlo gratis tanto en Canarias como en la península.

Los jugadores del Tenerife celebran un gol ante el Celta Fortuna / ARTURO JIMÉNEZ

Este encuentro llega en uno de los momentos más complicados de la temporada para el CD Tenerife, que solo ha conseguido una victoria en sus últimos cuatro partidos. Los blanquiazules han sumado 5 de los últimos 12 puntos, empatando sus dos últimos encuentros ante el Real Avilés y el CD Lugo. Esta mala racha ha impedido consolidar la ventaja sobre el filial vigués, por lo que el duelo en Barreiro se presenta como una auténtica final para los chicharreros, sin margen de error.

Sin embargo, el filial vigués les lanzó un salvavidas al perder su último partido, evitando que la distancia se redujera aún más. Ahora, si el CD Tenerife gana esta jornada, aumentaría su ventaja sobre el segundo clasificado a 13 puntos, pero si pierde ante los celtiñas, la diferencia se reduciría a 7 puntos, quedando aún 9 partidos (27 puntos) por jugar.

El CD Tenerife metió una paliza al Celta Fortuna en el partido de ida

En el partido de la primera vuelta, el CD Tenerife arrolló al Celta Fortuna, firmando una victoria histórica por 4-0 en el Heliodoro Rodríguez López. Ese triunfo representó un gran paso hacia la consolidación del liderato, justo en otro momento en el que los chicharreros no atravesaban su mejor racha de forma.

Los goles de Enric Gallego, Jesús de Miguel, Ulloa y Mahamadou Baldé sentenciaron el partido, permitiendo a los blanquiazules recuperar la confianza y encarar el resto de la temporada con mejores sensaciones. Ahora, el equipo de Álvaro Cervera espera repetir la hazaña en tierras gallegas y seguir afianzando su camino hacia el ascenso a la Segunda División.

¿A qué hora juega el CD Tenerife esta jornada?

El Celta Fortuna - CD Tenerife correspondiente a la jornada 28 del grupo 1 de Primera Federación Versus E-Learning se jugará el hoy viernes 13 de marzo a las 20:00 hora de Canarias (21:00 hora peninsular). El duelo se disputará en el Estadio Municipal de Barreiro (Vigo, Pontevedra).

Así puedes ver gratis el Celta Fortuna - CD Tenerife

El encuentro entre chicharreros y celestes podrá verse de manera gratuita por TV en Teledeporte y RTVE Play, la plataforma de Streaming de la televisión pública. Esta fue una de las principales novedades que introdujo la competición para la segunda vuelta. La RFEF ha llegado a un acuerdo con RTVE para emitir en abierto un partido de la competición por jornada.

Los aficionados del CD Tenerife también podrán seguir el partido por la TDT gracias a la Televisión Canaria de RTVC, que ofrecerá el duelo sin coste y sin necesidad de registrarse en ningún portal. Además, el duelo estará disponible en rtcv.es y Canarias Play.

Como toda la competición, este partido será retransmitido por el Canal Lineal de la RFEF, disponible en las operadoras: DIGI, Orange TV, Zapi, +Media, Euskaltel, Telecable, LaLiga+ y FootballClub. Además, Movistar Plus+ ofrecerá el partido como parte de su suscripción mensual de 9,99 euros.

Recuerda que en ElDia.es puedes estar al tanto de todas las noticias del CD Tenerife y, por supuesto, de este encuentro.