Balaídos, un atajo en el camino hacia el ascenso

Un partido entre el segundo y el primero con solo diez jornadas por delante para el cierre del calendario, suena a duelo decisivo en la carrera hacia el ascenso a Segunda. Y no es que no lo vaya a ser. El tiempo dirá. Pero la diferencia de puntos que le saca el líder, el Tenerife, al equipo que visitará hoy, el Celta Fortuna (10), hace que, más que una final, este encuentro sea una clara oportunidad para que los blanquiazules cojan un atajo hacia la conquista del campeonato.

Teniendo en cuenta el 4-0 de la primera vuelta entre estos dos conjuntos en el Heliodoro, al Tenerife incluso le valdría el empate. Ni hablar una victoria en un escenario de lujo, Balaídos –la anterior salida fue al embarrado Espiñedo, cosas de esta Primera RFEF–. Luego, la derrota no sería ningún drama. ¿Quién no habría firmado contar con un margen de siete puntos a estas alturas? Eso sí, ese hipotético tropiezo alargaría un tramo poco productivo del equipo de Álvaro Cervera: viene de sumar seis puntos de 15 y de dos empates seguidos en casa –Avilés y Lugo–.

El mejor visitante

La cuestión es que el Celta B no ha terminado de aprovechar el cambio de ritmo de los blanquiazules. En las nueve últimas jornadas solo ganó tres veces. Lo más reciente, un 1-1 con el Mérida en Barreiro y un 3-0 en contra en Guadalajara al día siguiente de la igualada del Tenerife ante el Lugo en el Heliodoro. Ocasión desperdiciada por el Fortuna. El saldo celeste en esta etapa fue de 13 puntos de 27. Poco para ser una verdadera competencia para un líder que podría salir de Balaídos con la renta más amplia de toda la temporada. Para ello tendría que ganar. Nada nuevo para un equipo que se distingue, entre otras cosas, por ser el mejor visitante: nueve victorias, tres empates y una única derrota –con el Barakaldo, 2-0, en octubre– lejos del Rodríguez López.

Irá a por la décima con, al menos, una novedad en la alineación. Porque vuelve Fabricio después de cumplir una jornada de arresto. Y el brasileño ya lleva un tiempo con la condición de titular fijo. Además, su retorno servirá para compensar la baja de Aitor –tampoco están disponibles ni Marc Mateu ni Javi Pérez–. El capitán enlazará su segunda ausencia por una sobrecarga en la región isquial izquierda. «No tiene nada roto, parece ser, pero no se encuentra bien, nota una tirantez en la pierna y tiene la sensación de que si fuerza, se va a romper», dijo Cervera, que también confesó tener una única duda en la alineación. Se supone que no tocará el armazón defensivo, que Fabricio y Juanjo formarán la pareja de mediocentros, que Nacho y Gallego repetirán... De puertas afuera, las incógnitas podrían estar en el extremo derecho –que siga Noel o que el elegido sea Alassan– y en el segundo punta –Jesús de Miguel o Gastón Valles–.

Noticias relacionadas

El Celta B, sin su delantero titular

El Fortuna tampoco tendrá continuidad. Pierde a su segundo goleador, Álvaro –siete tantos, tres menos que Hugo González–, por la tarjeta roja que recibió en el Pedro Escartín. Fredi recupera a dos defensas habitualmente titulares, Meixús y Joel, después de estar lesionados. El primer equipo, que jugó en la víspera como local en Liga Europa, no tuvo que tirar del B para completar la convocatoria.