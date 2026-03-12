Decisión tomada con Marc Mateu pensando en la próxima temporada

Sin entrar en detalles, porque "es un tema médico", Álvaro Cervera dio a entender que la temporada 25/26 ya se ha terminado para Marc Mateu, uno de los jugadores que fichó el Tenerife el pasado verano. El motivo, un esguince de tobillo que sufrió en el partido de la primera jornada, el disputado el 31 de agosto en Guadalajara, y que se ha cronificado. A la vuelta de las vacaciones de invierno, el lateral izquierdo valenciano hizo el esfuerzo de recuperar la normalidad. De hecho, volvió a participar en la competición. Tuvo unos minutos en la visita al Osasuna Promesas y repitió, también como suplente, en los encuentros con el Talavera, Zamora y Guadalajara. Pero hasta ahí pudo llegar. La del 31 de enero fue su última actuación. El tobillo lesionado seguía dándole problemas.

A Cervera, el problema que originó la pesadilla de Mateu fue "una tontería", algo que no pareció tan grave en un principio. "Fue un balonazo. Metió la pierna para cortar y el balón le torció el pie", recordó el entrenador. "Son cosas que suelen pasar, pero no mucho", continuó. "Son las típicas lesiones que duran dos semanas, o un poco más si tienes dolor, pero en su caso se ha ido enquistando", lamentó.

"Ha tenido que entrenar con dolor y con medicación porque quería jugar, pero con ello hemos ido haciendo un futbolista peor. Al final lo ves sufrir y cuando sale al campo, no da los números que quieres", explicó antes de actualizar la situación de Marc. "Ha llegado un momento en el que él, dejándose de medicar, ya no podía más y ha parado. Se le hicieron unas pruebas y el club ya ha decidido qué hacer, pero no lo puedo contar porque es un tema médico. Y lo que se va a hacer, será con vistas a la temporada que viene", indicó el entrenador del Tenerife.