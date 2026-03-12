Álvaro Cervera, prudente: ni final ni ascenso virtual en Vigo

A estas alturas de su carrera, Álvaro Cervera no iba a caer en la tentación de etiquetar como definitivo el partido en Balaídos ante el Celta Fortuna, por mucho que el mejor resultado posible lance a su equipo hacia Segunda –serían 13 puntos de ventaja con el filial del club vigués más el golaverage–. "Quedarán diez jornadas para el final y ellos tendrían que ganar cinco partidos más que nosotros, y si vencemos allí, seremos más felices a la vuelta pero el martes volveremos a tener frío y lloverá (en la Ciudad Deportiva)", argumentó con el fin de recordar que el día siguiente será normal y advertir que no habrá nada que celebrar hasta que el ascenso no esté garantizado.

El técnico negó que un triunfo vaya a ser el equivalente a la conquista virtual del objetivo. Prefiere el pájaro en mano, las lecturas realistas y no las que puedan quedar sujetas a desenlaces inesperados. "No es una final pero ganar sí será muy importante, sería dar un paso adelante", reconoció, sin más, con el deseo de que el Tenerife sea capaz de conservar o agrandar su ventaja y siga siendo "fiable" en la competición. "No pienso que hayamos bajado tanto el nivel, sino que no estamos tan acertados ahora", admitió refiriéndose a un tramo del calendario en el que su equipo solo pudo sumar seis puntos de 15 posibles. "Pero le doy mucho mérito a los rivales", añadió. Y es que Álvaro sostiene que (en realidad, lo lleva diciendo desde hace semanas) ni es normal que un equipo como el Tenerife mantenga siempre un ritmo tan alto ni que los rivales no aumenten el suyo con el paso de las jornadas. "Seguramente no estamos a un nivel tan bueno, pero no es por nosotros, sino porque los contrarios son mejores, te conocen más, han hecho reformas en sus equipos en enero...", continuó el entrenador.

Del enfado a la esperanza

Mientras tanto, sigue buscando el acercamiento del Tenerife al rendimiento que ofreció en sus etapas más productivas de este curso (en las cinco últimas jornadas, solo un gol de jugada y tres de penalti). Pero sin volverse "loco", porque "los equipos que intentan hacer cosas que no saben o no han hecho durante todo el año, se equivocan". Además, seguirá dándole prioridad a la solidez, porque está seguro de que, más pronto que tarde, "volverá" la contundencia del Tenerife en el área contraria. Si bien salió "muy enfadado" del Heliodoro tras el 1-1 con el Lugo, luego fue valorando que su equipo llegó a rematar tres veces a al palo y que Enric Gallego tuvo una ocasión clara a un metro del portero. "Hace tres meses, con eso habríamos ganado 3-1", planteó. "Si seguimos llegando a puerta, a lo mejor no seremos tan brillantes, pero volverá (el gol)", vaticinó. "Es verdad que no somos tan contundentes, pero estamos creando ocasiones; y no le puedo decir a los jugadores que se queden en los entrenamientos rematando cien veces, como si fueran a tirar de tres puntos. Pero sí he hecho hincapié en tener la portería a cero. Desde ahí hemos ganado algún partido sin merecerlo", admitió Álvaro.

El Celta Fortuna

Con todo esto, el reto consistirá en superar a la "gran revelación", un Celta Fortuna sostenido por "gente joven" capaz de "mantener el ritmo" de una competición tan exigente. "Han hecho muchas cosas bien, tienen mucho mérito", destacó con el presentimiento de que "será un partido complicado" ante canteranos que "aprietan como gente mayor, corren mucho y juegan muy bien al fútbol".