Álvaro Cervera, partidario de quedarse con Yaakobishvili
A pesar de su escasa participación, el técnico del Tenerife, Álvaro Cervera, valora el potencial de Antal Yaakobishvili, cedido por el Girona, y espera que el club ejerza la opción de compra
Ha jugado poco, muy poco, pero no porque no haya convencido a Álvaro Cervera. Más bien es al contrario. Lo único que le está impidiendo tener protagonismo es el rendimiento de los dos jugadores titulares que realizan su misma función en el campo, Anthony Landázuri y José León. Después de casi dos meses en el Tenerife, Antal Yaakobishvili, solo ha participado en un partido como blanquiazul, apenas un par de minutos en la recta final de la visita al Arenteiro del 21 de febrero. Ese día sustituyó a Gastón Valles y ayudó a cerrar el 0-1.
Por sus números, podría parecer que el joven central húngaro no repetirá como futbolista del Tenerife en la temporada 26/27 después de llegar al club en el mercado de invierno cedido por el Girona hasta el 30 de junio. Pero Álvaro Cervera es partidario de que sí continúe. Se trata de un escenario podría darse, ya que la entidad isleña cuenta con una opción de compra para hacerse con los servicios del defensa.
Un futbolista "extraordinario"
El entrenador recordó que Antal se incorporó al equipo tinerfeño "en una situación complicada" porque no estaba jugando en el Girona. "Pero es un futbolista de futuro muy bueno y ojalá quiera quedarse", añadió antes de aclarar que "ahora" no va a sentar a Landázuri ni a León. "No sería justo; no voy haciendo pruebas, son bastante metódico", añadió Cervera. "Cuento mucho con él ahora y en el futuro", advirtió sobre Yaakobishvili. "Me parece un futbolista muy bueno. Luego habrá que verlo jugar, pero por lo que veo, me parece extraordinario", aseguró.
