Más de 350 seguidores del Tenerife se citan en Vigo mañana viernes

Movilización masiva con rumbo a un escenario de Primera División. El estadio de Balaídos espera mañana a unos 350 seguidores blanquiazules, que inician desde esta mañana la peregrinación hasta Vigo. La ciudad gallega acogerá a componentes de distintos grupos de animación. Desde la Federación de Peñas han confirmado la presencia de aficionados de Sentimiento Blanquiazul, Peña Teguestera, Peña Teide, El Chicharro, Ginebrita, Pasión Blanquiazul y la Guayota Guanche.

Además, desde distintos puntos de la Península llegarán seguidores de la Peña Ibérica del Tenerife, que se desplazarán en carretera el mismo día del partido. La presencia de aficionados del CD Tenerife ha sido una constante desde que empezó la competición liguera en el Pedro Escartín de Guadalajara, pero ha ido acentuándose conforme se acerca el epílogo del torneo liguero. Además, con el aliciente de que el choque de mañana se disputará en uno de los estadios históricos del fútbol profesional español.

Después de este partido quedarán otros cinco en la Península, todos ellos con una amplia delegación de seguidores isleños. Por este orden cronológico, el representativo aún ha de visitar los feudos del CF Talavera (28 de marzo), Mérida, Ponferradina, Unionistas de Salamanca y Ourense, éste último en la jornada final.