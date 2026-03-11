Mateu confía en volver y cumplir el año que le falta

La decisión es definitiva. Marc Mateu Sanjuán no volverá a lucir la camiseta del CD Tenerife esta temporada, como así ya ha anunciado la institución insular en un parte médico oficial. Eso sí, el jugador no descarta regresar a la competición el curso que viene y hacerlo en la categoría de plata. De este modo podría cumplir el año de contrato que le falta. Aunque el panorama ahora mismo es muy sombrío y no se descarta que el ex del Eldense tenga que pasar por el quirófano, su agente dejó la puerta abierta a que, en la 26/27, el lateral pueda retornar a la actividad y aportar mucho más de lo que ha podido hacer este año.

«Marc venía a la Isla con una ilusión muy grande. No tuvo ninguna duda en firmar por el Tenerife porque creía en el proyecto del club, veía voluntad de crecer por parte del club y así fue que aceptó el reto de devolver al equipo a Segunda División, de donde nunca debió bajar. Él tuvo otras opciones en el fútbol profesional, pero en cambio prefirió decantarse por esta alternativa», expuso Albert Valles, su hombre de confianza.

Un calvario

«El infortunio no le impidió debutar», explica el agente, «pero sí le privó de tener continuidad y eso le ha generado cierta tristeza porque tenía muchas ganas de sumar en el proyecto». Tras ser partícipe desde la titularidad de la jornada inaugural en Guadalajara, Marc se cayó de las alineaciones y de las convocatorias. En la segunda vuelta logró volver, pero otra vez sintió molestias.

«Es un jugador muy comprometido con los proyectos; en su carrera se cuentan con los dedos de una mano los partidos perdidos. Siempre le gusta ir al límite, forzar si puede... y casi nunca falla. Pero esta temporada lo ha pasado realmente mal. Y ya conocemos el resulado final de los exámenes médicos: no va a poder participar más esta tempoada», atestigua Valles, quien alude al parte emitido por el representativo. Antes de los últimos partidos en casa, revelaba el club que sufre Mateu un esguince cronificado. Ahora, serán los médicos quienes determinen si es necesaria una operación quirúrgica para recuperar al futbolista.

«Él espera estar listo y recuperado para ser partícipe de la próxima campaña, ojalá en Segunda División», apunta su representante, quien añade que Marc ha pasado por un auténtico calvario físico. «Se le fue complicando el esguince y hemos acabado así, en un punto en el que ya casi no podía ni tener el pie de apoyo sin dolor. Lo ha intentado absolutamente todo, por todos los medios posibles... pero no ha habido manera», relata. «Yo hablaba con él, le preguntaba y siempre me contestaba que el dolor no desaparecía», añade Valles.

Sobre Marc, remarcó ayer su agente que «es un tipo muy profesional y nunca ha querido bajarse del barco, pero no podía». Después de su participación ante el Guadalajara en la primera fecha del campeonato, Mateu pudo sumar minutos consecutivos entre las jornadas 18 a 22, pero otra vez se vio obligado a parar. «Tras el último partido que jugó, me comentaba que el dolor era insufrible, que no tenía ni punto de apoyo. Por un bien humano y deportivo, no podíamos permitirnos seguir así».

En sus declaraciones públicas, el representante del jugador no clarificó cuáles serán los siguientes pasos en la recuperación del futbolista, pero sí determinó que el objetivo de todas las partes «es que vuelva al 100%». En este sentido, quiso agradecer públicamente el respaldo «incondicional y absoluto» por parte de Manu Guill, su gran valedor a la hora de acometer su fichaje; y de Rayco García, máximo accionistas de la sociedad anónima, y que «le ha acompañado en todo momento» en este proceso.

«Han estado muy encima desde el primer día y la implicación del club ha sido absoluta, hasta el punto de que desde la dirección deportiva y la propiedad han querido estar muy presentes y cerca de Marc en cada uno de los pasos adelante que daba en busca de una recuperación total», describe el representante.

Ante la baja de Mateu ha aparecido como solución el jugador isleño César Álvarez. Como ya ocurrió durante el curso pasado, el lateral ha ofrecido un gran rendimiento. Lo ha hecho en la derecha, mientras el también canterano David Rodríguez se acomodaba a la banda zurda.