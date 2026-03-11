Juanjo Sánchez y su mensaje ante el crucial partido del viernes para el CD Tenerife: “Hemos corregido cosas”

Tras tres titularidades consecutivas y más de 1.500 minutos de competición, Juanjo Sánchez ya puede sentirse una voz autorizada dentro del vestuario del CD Tenerife. Este miércoles tomó la palabra en rueda de prensa ante el partido de este viernes (Balaídos, 20:15 horas), con tintes de final porque se enfrentan el primer y segundo clasificado de la competición.

“Es un partido importante”, adujo el sevillano, aunque no quiso catalogarlo como un duelo trascendental. “No dejan de ser tres puntos, pero lo afrontamos con muchas ganas. El equipo está muy mentalizado y con ganas de que llegue el día”, apuntó ante la cita contra el Celta Fortuna.

“Es verdad que el grupo está bien. El día a día es muy bueno, los entrenamientos son de calidad… Es lo que nos ha hecho ir tan bien durante toda la temporada. El bloque está muy unido, y juegue quien juegue aquí siempre hay buen ambiente”, añadió el de Lebrija, quien reconoció que han puesto el acento “en las cosas que deben mejorarse”.

El grupo parece haber captado el mensaje de Álvaro Cervera, quien enunció tras el empate con el Lugo que daría un toque de atención al plantel. “Hemos corregido cosas durante la semana porque el míster tiene claro dónde debemos mejorar”, respondió Juanjo, que ha tenido distintos acompañantes en la medular. Para este viernes, se desconoce si llegará al 100% Aitor Sanz, a quien el cuadro técnico prevé no forzar.

“Cada vez que juego, lo hago con responsabilidad y la mejor actitud posible. Intento cumplir con lo que se me pide. Y me gusta sentirme importante, ver que soy partícipe del equipo. Me gusta saber que estoy aportando”, indicó el ex del Mérida, quien elogió a Aitor y su rol en el representativo. Eso sí, sin clarificar si el madrileño llegará a tiempo para viajar y ser de la partida. “Nos ayuda mucho, sobre todo a mí personalmente. Yo intento coger todo lo positivo de él, y por supuesto es una pieza fundamental”, dijo del emblemático capitán blanquiazul.

Para cerrar, Juanjo dio algunas de las claves para vencer en el choque del viernes, que podría incrementar hasta los 13 puntos la ventaja respecto al Fortuna: “Debemos ser nosotros mismos, no intentar hacer más cosas, y mejorar defensivamente. Eso, desde el portero hasta el delantero. A partir de ahí, el talento ofensivo ya hemos demostrado que lo tenemos”.

Según Sánchez, no es un partido más importante que cualquier otro, pero sí al que otorgan mayor valor porque es el más inmediato. “Cada semana es una nueva final y se trata de ofrecer nuestra mejor versión”, consignó. Del rival, explicó que es un equipo diferente al resto por su condición de filial. “Ellos trabajarán para llegar a Primera. Son jugadores de mucho talento, que están formándose para llegar al fútbol profesional y afrontarán el partido con toda la ilusión. Pero nosotros afrontamos el partido con naturalidad; ya jugamos en un gran campo como es el Heliodoro y no cambia nada que sea en Balaídos”, adujo sobre la elección del estadio del primer equipo vigués para el choque de esta semana.