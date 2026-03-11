Fran Sabina evita el triunfo amarillo en el derbi chico

El Tenerife B igualó una desventaja de dos goles en el derbi chico ante Las Palmas Atlético (2-2). Dos zarpazos consecutivos de Carlos Navarro y Johan le dieron una renta de dos tantos a los amarillos alrededor de la media hora. Por su parte, el filial tinerfeñista reaccionó al filo del descanso con el testarazo de Juan Ybarra y dio un paso al frente en la segunda parte, hasta alcanzar el empate definitivo en el descuento, obra de Fran Sabina.

De esta manera, Tenerife B y Las Palmas Atlético se pusieron al día recuperando el partido aplazado de la 19ª jornada de Segunda RFEF por fenómenos climatológicos adversos que impidieron viajar al equipo amarillo el 18 de enero.

Ritmo alto durante unos compases iniciales con el balón dividido y con aproximaciones en ambos lados del campo. El primer aviso lo dio Fran Sabina con un golpeo ligeramente alto desde fuera del área, mientras que la réplica visitante la tuvo Carlos Navarro al cabecear un saque de esquina por encima del larguero.

Con el paso de los minutos, el Tenerife B se fue apoderando del balón y tuvo más presencia en campo contrario, gozando Fran Sabina de la primera oportunidad clara al rematar alto, a puerta vacía, tras un centro raso de Pau Fernández desde la izquierda.

Gol desde campo propio

Pese a la mejoría blanquiazul, el primer tanto, que llegó cerca de la media hora, fue obra de Carlos Navarro al sorprender con un lanzamiento directo de falta desde campo propio que tocó el travesaño antes de colarse en la portería. Iván Alonso estiró el brazo, pero no pudo evitar cortar la trayectoria.

El gol dejó tocado a los de Leandro Cabrera, lo que aprovecharon los amarillos para apretar en busca del 0-2. Ese tanto cayó solo tres minutos después tras un centro de Cacho desde la izquierda que Kevin no atinó a despejar en el segundo palo. El balón cayó en los pies de Johan, quien anotó con una volea directa a la base del poste.

El cuadro tinerfeñista se fue recuperando paulatinamente del golpe y volvió a pisar el área contraria durante los compases previos al descanso. Así, tras varias llegadas de peligro, llegó el 1-2 en el descuento de la primera parte gracias a un córner ejecutado por Dani Fernández que cabeceó Juan Ybarra entrando libre de marca al segundo palo.

En la reanudación, el equipo tinerfeño dio un paso al frente y asumió el dominio de la posesión. Kevin tuvo la ocasión más clara al rematar alto un saque de falta lateral de Dylan. Por su parte, la Vela Chica trató de pausar el ritmo de juego y buscó sus opciones en acciones aisladas al contragolpe, siendo un tiro elevado de Iván Medina su llegada más destacada.

Premio para el Tenerife B

Ya en las postrimerías, Las Palmas Atlético se hizo fuerte en defensa para contrarrestar el arreón final de los blanquiazules, que finalmente encontraron la recompensa del empate en el descuento a raíz de un preciso pase filtrado de Kevin sobre Fran Sabina, que se plantó en un mano a mano escorado a la derecha que resolvió con un tiro colocado al palo largo para hacer el 2-2 definitivo. Premio merecido para el filial blanquiazul.

CD Tenerife B: Iván Alonso; Pau Fernández (Viti, 77’), Joel Pérez, Kevin, Giovanni; Dylan (Dailo, 77’), Yero (Omar Sánchez, 46’); Juan Ybarra (Ale Peke, 69’), Dani Fernández (Christian, 46’), Mauro Costa; Fran Sabina.

UD Las Palmas Atlético: Killane; Villote, Carlos Navarro, Valentino Raca, Valentín Pezzolesi; Iván Medina (Arturo, 79’), Jerobe (Sergio Viera, 79’); Johan (Javi Martínez, 72’), Cacho (Rivarés, 62’), Kirian (Yoni Pérez, 62’); y Elías.

Goles: 0-1, m. 26: Carlos Navarro. 0-2, m. 30: Johan. 1-2, m. 45: Juan Ybarra. 2-2, m. 92: Fran Sabina.

Árbitro: Oriol Cartiel Arasa (Comité Catalán). Expulsó con roja directa, en el lado visitante, al entrenador Raúl Martín (87’) y a Nicolau desde el banquillo (95’). Amonestó por el bando local a Kevin, Yero, Fran Sabina, Dylan y Joel; y por el visitante a Carlos Navarro, Valentín Pezzolesi, Kirian e Iván Medina.

Noticias relacionadas

Incidencias: Ciudad Deportiva Javier Pérez. Césped natural en buenas condiciones. Tarde nublada. Unos 1.500 espectadores. Partido aplazado de la jornada 19.