Enric entra en la galería de los grandes goleadores

La temporada que para el CD Tenerife debe acabar en mayo con el anhelado regreso al fútbol profesional será recordada también por las plusmarcas de Álvaro Cervera, quien ya se ha convertido en el entrenador con más partidos dirigidos al representativo por delante de Oltra; y del emblemático Aitor Sanz, muy próximo a igualar el registro de Alberto Molina, quien llegó a lucir 413 veces los colores del club isleño en competición oficial. Junto al míster y al capitán, otro ilustre podría incrustar muy pronto su nombre y apellidos en la galería de las grandes leyendas blanquiazules. Es el veterano ariete Enric Gallego, quien el pasado fin de semana se convertía en el undécimo futbolista de la historia en alcanzar la cincuentena de goles con el club insular.

Gallego podría escalar aún un par de puestos más en el escalafón histórico, que comanda con autoridad una leyenda como Antonio el Loco con 164 dianas en 222 partidos. Con un promedio extraordinario, el ariete conocido por su eficacia y apodo fue clave en el primer ascenso de la institución a Segunda y marcó el primer gol del club en categoría nacional. Le sigue otro histórico como Julito y el único Bota de Oro europeo del que puede presumir el Tenerife en sus 102 años de historia, Juan Antonio Pizzi, quien logró esta proeza durante la etapa más dorada del representativo.

En cuanto a Enric, está reverdeciendo viejos laureles y firmando uno de sus años más prolíficos en goles. Lleva 14 aciertos, es el pichichi del Tenerife -ya muy por delante de Jesús de Miguel- y acredita un promedio de tantos por minuto que le sitúa entre los hombres más eficientes de la categoría. Según dice, en su rendimiento influyen mucho la tranquilidad, la confianza plena que le ha mostrado Cervera y también el ecosistema, muy diferente al que halló durante el traumático curso anterior.

«El ambiente es otro. Inconscientemente, al ir el año como iba, quizás estábamos un poco más revolucionados de la cuenta. De ahí ese dato que se ha publicado estos días sobre el número de expulsiones. Este año está siendo mucho mejor para nosotros, y ahí están los números», dice Gallego, que suma y sigue. Sus tantos han llegado de casi todas las maneras posibles, en alguna oportunidad incluso por partida doble o triple. Al Guadalajara le endosó un hat trick, si bien su mejor recuerdo con la elástica blanquiazul sigue siendo el doblete a Las Palmas en la promoción para el ascenso a Primera.

Sin descartar la renovación, pues quiere seguir en activo, Gallego tiene a tiro en las jornadas que faltan la marca de otro insigne futbolista blanquiazul como Chalo, que se quedó en 54 goles; y a un gran icono del representativo como Justo Gilberto, que hizo 55. Palabras mayores suponen los 63 del legendario Rommel Fernández, o los 74 de José Juan Gutiérrez y Víctor Celso.

En el top 10 figura Bernardino Semán, si bien no todos sus tantos como blanquiazul se produjeron en categorías nacionales. Enric, que no se fija metas individuales, sí admite que «estar bien conectado con el gol es importante para cualquier delantero» y subraya la necesidad de que vayan «todos a una en las jornadas que faltan, tanto al defender como al atacar».