El CD Tenerife, en un escenario de Primera

El 105x70 del estadio Abanca Balaídos acoge este viernes un partido marcado en rojo para el CD Tenerife y que, virtualmente, puede valer un ascenso a Segunda. Ha querido el destino que el representativo vaya a jugarse los tres puntos más importantes de la temporada en un escenario de postín, un campo icónico del fútbol nacional que acogió partidos del Mundial de 1982 -jugaron la campeona Italia, Camerún, Perú y Polonia- y que, además, en la actualidad acoge partidos de la Europa League. No en vano, solo 24 horas antes del duelo entre el Celta Fortuna y el CD Tenerife, habrá sido testigo del choque continental entre el primer equipo vigués y el Olympique de Lyon.

Hogar del Celta desde su inauguración en el año 1928, Balaídos tiene capacidad para 24.870 espectadores, cuenta con varias salas VIP y el privilegio de haber albergado a algunos de los futbolistas más importantes del último siglo. Leo Messi, Cristiano, Diego Armando Maradona, Alfredo Di Stéfano, Ladislao Kubala, Johan Cruyff, Diego Maradona, Zinedine Zidane, Ronaldo... Todos jugaron donde lo harán este viernes Jesús de Miguel, Dani Martín, Fabricio, Nacho Gil o David Rodríguez. Junto al Heliodoro Rodríguez López, el campo ubicado sobre el río Lagares es el más especial para los futbolistas más modestos de este grupo, que no dudan en tomarse selfis y subirlos a las redes cuando tienen la suerte de jugar sobre su verde. No obstante, es un honor del que no todos los visitantes del Fortuna pueden presumir.

El plantel dirigido por Fredi Álvarez ha disputado en Balaídos tan solo la mitad de sus 14 partidos ligueros. El campo del primer equipo lo pisan solo cuando es posible. Para todo lo demás, les queda Bareiro, donde obviamente sus estrechas dimensiones y estado del césped no ayudan para que el filial pueda desplegar su mejor fútbol. Sus dígitos son mucho mejores en el Abanca, donde han sumado 16 de los 21 puntos que han disputado. En el mismo escenario donde recibirán al Tenerife ya vencieron al Arenas de Getxo (2-0), al Racing de Ferrol en el duelo regional (2-1), a la Ponferradina (2-0) o al Castilla (1-0). Cierto es que se les atragantó el Pontevedra (1-2) y que el Zamora CF rascó un empate, pero su último antecedente trajo consigo posiblemente uno de sus partidos más completos (4-2 al Avilés).

El choque de este viernes contará apenas con unos miles de seguidores en las gradas, por cuanto los duelos oficiales del filial no tienen el tirón del primer equipo. Es más, es muy posible es que el número de aficionados de ambos contendientes esté muy nivelado. La feligresía blanquiazul prepara una movilización extraordinaria. Varias peñas salen de Los Rodeos el día antes del choque de Balaídos y otras lo harán la misma mañana del partido. Con diez puntos de diferencia en la clasificación, un nuevo triunfo tinerfeñista -en la primera vuelta, ganó el representativo por 4-0- podría decantar el codiciado ascenso para el club de la isla del Teide.

Michu, goleador de la última vez en Balaídos

La última vez que el CD Tenerife jugó un partido liguero en Balaídos fue en el contexto de la aciaga temporada 2010/11, la del traumático descenso a la ya extinta Segunda División B. Por aquel entonces ya estaba a los mandos Antonio Tapia, el penúltimo entrenador de una campaña desastrosa, de las más funestas que se le recuerdan al representativo. El Tenerife formó con Aragoneses bajo palos; Bertrán, Luna, Melli y Beranger en defensa; Dubarbier, Kitoko, Antonio Hidalgo y Julio Álvarez en la medular; con Natalio y Nino como estiletes ofensivos. Michu, ahora director deportivo del Burgos, decantó los puntos del lado vigués con un tanto al filo del epílogo (89’). Un mazazo más en un curso muy triste.