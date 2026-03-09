El año de Landázuri, de desconocido a pilar del nuevo Tenerife

«¡Juega Landázuri!». Ese debió ser el comentario más extendido en el Heliodoro Rodríguez López durante la mañana del 9 de marzo de 2025, en la cuenta atrás de un partido entre Tenerife y Huesca que se jugó las 13:00. Nadie, o casi nadie, esperaba esa novedad en la alineación. Y salió bien. El equipo ganó después de cuatro derrotas seguidas y dejó su portería a cero. Nada mal para antepenúltimo clasificado, situado en ese momento a 14 puntos de la salida de unos puestos de descenso que, al final, no pudo abandonar. Desde ese día, el ecuatoriano se convirtió en titular fijo para Álvaro Cervera, en lo que quedaba de Segunda División y también ahora en Primera RFEF.

Anthony había llegado al club un mes antes como refuerzo de invierno, pero fuera del plazo de enero. El 4 de febrero, el Tenerife sorprendió con el anuncio del fichaje de un «polivalente zaguero» procedente del Independiente del Valle, tras la firma de un contrato de dos años y medio de duración –más tarde se supo que iba a ser necesaria la ejecución de una cláusula de renovación–. «Se desenvuelve bien tanto de central diestro como de lateral», contó el entonces director deportivo del club, Mauro Pérez, al presentar Landázuri. Pero su encaje inmediato en un Tenerife tan necesitado era toda una incógnita. El propio Cervera fue el primero en reconocer que tenía muy pocas referencias del recién llegado. «Nos ha pedido que le llamemos Bam Bam», contó a modo de anécdota desvelando el apodo con el que se identificaba el futbolista, heredado de un personaje de Los Picapiedra. «Yo conozco poco a Anthony. He visto algunas imágenes, juega de lateral derecho y lo he visto jugar de central en una defensa de cinco. Me ha comentado que lleva un tiempo parado porque la liga de Ecuador es diferente a la de aquí. Habrá que trabajar con él, ponerlo en forma y luego decidir dónde puede jugar», detalló el técnico, que no tardó en empezar a darle minutos. Y Landázuri aprovechó su oportunidad.

Segundo partido y gol

Debutó el 9 de marzo de 2025 en el triunfo ante el Huesca y repitió en la siguiente jornada en El Sardinero. Lo hizo marcando un gol que llenó de esperanza al tinerfeñismo. Pero ese 0-1 se transformó en un 2-1 con el añadido de una polémica actuación arbitral.

En cuestión de semanas, Landázuri pasó de ser un desconocido a casi imprescindible. De hecho, fue enlazando una titularidad tras otra con la salvedad de un paréntesis que tuvo que abrir por una razón extradeportiva, un viaje a Ecuador para resolver un asunto administrativo. Por ese motivo se perdió los encuentros con el Sporting (1-3 en Gijón)y el Burgos (0-0 en el Heliodoro). A su vuelta retomó el camino con la misma presencia de antes en las alineaciones. No faltó en ninguna, aunque su expulsión en la visita al Cartagena estuvo a punto de cortar esa racha. Pero fue una tarjeta roja que no tuvo efecto. El club blanquiazul pudo demostrar que el defensa no había cometido la falta sancionada por Álvaro Moreno Aragón y el Comité de Competición le quitó el castigo.

El descenso del Tenerife a Primera RFEF dejó en el aire la continuidad de Anthony en la plantilla. No porque no contara para la dirección deportiva ni para Cervera, sino porque su rendimiento podía abrirle las puertas a otro destino. La duda quedó despejada el 5 de junio cuando el club dio a conocer su decisión de ejercer la opción que se había guardado para renovar la duración del vínculo laboral con el jugador por dos temporadas más.

Con ese paso dado, Landázuri comenzó el nuevo curso, el de la reconquista de una plaza en Segunda División, como uno de los pilares del equipo. Primero con Álvaro González –desligado del club en diciembre– como acompañante en el centro de la defensa y luego con José León como socio –inseparables desde el triunfo en La Malata del 1 de noviembre–, el ecuatoriano ha aparecido en la foto de casi todas las formaciones iniciales en Liga: 26 de 27 posibles.

La excepción

Solo dejó de salir en la correspondiente al duelo de la quinta jornada en el estadio Alfredo Di Stéfano, con el Real Madrid Castilla como rival. Y la causa no fue futbolística ni estuvo relacionada con una lesión o una sanción, sino personal, un permiso por paternidad.

De resto, 26 actuaciones –marcó en el 0-2 al Pontevedra– y una incompleta, la de la cuarta parada del calendario, resuelta por el Tenerife con un 3-0 al Ourense en el Heliodoro. En el minuto 68, después de recibir una tarjeta amarilla, fue relevado por León.

En resumen, desde su debut solo ha dejado de jugar tres partidos, sin que influyera alguna decisión técnica en alguno de esos casos. De 40 encuentros de Liga, 13 de Segunda y los 27 que se han consumido en Primera RFEF, Landázuri participó en 37, todos como titular y 34 completos –la temporada pasada fue expulsado en Cartagena por un error del árbitro y no pudo terminar la visita al Almería de la última jornada por una molestias en la rodilla–. En su año, es el segundo blanquiazul con más minutos en la competición liguera (3164), seguido del también defensa David Rodríguez (3188).