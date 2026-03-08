El Lugo, el quinto equipo que puntúa en el Heliodoro

Mientras a domicilio presenta los mejores dígitos del fútbol nacional, en el Heliodoro le cuesta. El CD Tenerife volvió a sufrir ayer un pinchazo ante su público, que se desespera ante la falta de soluciones del equipo blanquiazul para resolver sus últimos partidos. Si ante el Racing de Ferrol se sufrió una derrota inesperada, ante el Avilés volaron dos puntos y frente al Lugo, otros dos. En total, siete que el representativo no ha sabido arrimar a su casillero.

El cuadro de Álvaro Cervera ha vencido solo en una de las últimas cinco jornadas. No obstante, se mantiene como líder sólido porque venía de su mejor racha de esta temporada. Su mayor flojera está en sus compromisos como local. Mientras en la Península el equipo isleño suma el 76% de los puntos en litigio, en su feudo su promedio baja siete puntos, hasta el 69%.

El Lugo se sumó ayer a la lista de equipos que han logrado sumar en el Rodríguez López. El primero en hacerlo fue el Unionistas de Salamanca, en octubre del año pasado, cuando desarboló a los blanquiazules y les dejó sin marcar en su propia casa (0-2). Apenas unas semanas después, el representativo sufrió su segundo tropiezo como local, entonces contra el Bilbao Athletic, que triunfó gracias a su solidez defensiva y también se marchó con su portal a cero (0-1).

Los otros tres equipos que han logrado puntuar en la Isla lo han hecho de forma consecutiva: Ferrol, Avilés Industrial y ayer el Lugo se han aprovechado del momento de más dudas y peor rendimiento del Tenerife. En la clasificación de la segunda vuelta del campeonato, le superan Ponferradina o Unionistas; pero el equipo de Cervera aún tiene margen. A excepción del Celta Fortuna, el resto de competidores por el ascenso directo se han ido cayendo de esta puja por la primera posición y se han despegado de la posición del líder.

El fantasma de la ‘Cultu’

En el Tenerife creen que el liderato no peligra y confían en el gran arsenal de recursos del equipo, apuntalado en enero, para que Cervera logre llevar el proyecto a buen puerto. Eso sí, no quieren que aparezca la autocomplacencia ni que el equipo se deje ir. Está muy reciente el ejemplo de la Cultural Leonesa, que llegó a disfrutar de una amplísima renta –por encima de los diez puntos– durante el campeonato pasado y acabó ascendiendo por los pelos, igualado con el segundo en la tabla.

Para abrochar el ascenso es probable que hagan falta 73 puntos, los mismos con los que el Tenerife subió la última vez que ascendió a Segunda. Entonces también, con Cervera a los mandos. n