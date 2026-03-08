Álvaro Cervera puso el acento ayer en la aparente fragilidad defensiva del representativo para explicar el paso atrás en las prestaciones del CD Tenerife, que encadenó ayer su tercer tropiezo consecutivo en casa. «Los rivales han mejorado su nivel y nos conocen más; ahora, cada vez que nos llegan es gol. Si encajamos siempre, es más difícil que saquemos adelante los partidos», justificó el míster, quien anticipó que hablará en privado con sus futbolistas. «Hay que dar un toque de atención, y lo daremos», apuntó en vísperas del duelo contra el segundo clasificado, el Celta Fortuna, que hoy se mide al Guadalajara y el próximo viernes espera en Balaídos.

«En la siguiente jornada se va a decidir nada definitivamente», añadió, quitando hierro al duelo contra el filial vigués. «Dependiendo de lo que pase mañana [por hoy], si conseguimos ganar allí ya podría haber una ventaja considerable. Ahora mismo hay equipos que están bien, como la Ponferradina, que están más sueltos que en la primera vuelta; y nosotros que hemos dado un paso atrás y tenemos que buscar una solución. ¿Cambiar jugadores? ¿Cambiarlo todo? No creo que esa sea la solución, pero sí hay que dar un toque de atención, y lo daremos», sintetizó.

Cervera también explicó por qué no introdujo una última permuta y se quedó solo en cuatro cambios. «Es que no tenía más mediocentros», resumió. En este sentido, hizo hincapié en la ausencia del capitán, Aitor Sanz. «En condiciones normales, dos semanas o tres no se las quitaría nadie. Pero contra el Zamora ya dejó de jugar por unas molestias similares y a la semana siguiente sí que estuvo disponible», recordó.

Asimismo, dio que en los últimos compases del encuentro empezó a ver el empate como un resultado positivo, porque vale para sumar. «He pensado: un punto, y a ver qué pasa. Porque cada vez que nos ronda el balón cerca de nuestra portería, pasan cosas», lamentó. Sobre el estreno de Iván Chapela, que pudo disfrutar de sus primeros minutos en el Heliodoro, se limitó a contestar que le vio «falto de ritmo». También agregó que fueron circunstancias relevantes en sus decisiones el estado de Nacho Gil, quien en el descanso le trasladó que solo tenía gasolina «para diez minutos más», o la reciente inactividad de Jesús de Miguel, sustituido en la segunda mitad.

la felicidad de iago. El técnico del conjunto visitante, Iago Iglesias, estaba encantado con el botín rescatado por los suyos en el Heliodoro. Recordó el preparador gallego que ya lograron puntuar ante el Tenerife en la primera vuelta (2-2) y lo hicieron gracias al planteamiento que pusieron en práctica durante la segunda mitad de aquel envite. De ahí que ayer volviera a optar «por los pequeñitos», en alusión a sus futbolistas de poca estatura.

Iglesias aseguró que «el empate es un buen resultado por el rival y en el escenario donde se produce, porque el Heliodoro es un estadio que aprieta mucho y se hace notar». No quiso pronunciarse sobre algunas de las secuencias polémicas de la contienda y sí puso de relieve el alto nivel del Tenerife, equipo que se mantiene como gran favorito al ascenso. n