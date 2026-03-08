Ascenso a la vista: la derrota del Celta Fortuna amplía a diez puntos la ventaja del CD Tenerife

Un regalo inesperado. Afrontaba el tinerfeñismo con cierto temor la jornada del domingo, con la posibilidad real de que el Celta Fortuna aprovachase el trasquilón del representativo ante el Lugo (1-1) y se ubicase a solo siete puntos del CD Tenerife en vísperas del crucial duelo que espera a ambos conjuntos en Balaídos. Los tropiezos del resto de competidores han dejado solos en lo más alto de la tabla al equipo de Álvaro Cervera y al de Fredi Álvarez, pero ya con una brecha de diez puntos entre los dos.

La derrota del filial vigués en el Pedro Escartín ante el Guadalajara (3-0) sirve casi un match ball para los blanquiazules. Si ganan el viernes, su renta crecería hasta los 13 puntos y además con la tranquilidad de asegurarse también el average particular con los de Fredi, que tienen encarrilado los isleños tras el rotundo 4-0 de la primera vuelta. Dicho de otro modo, la renta llegaría a unos dígitos que nadie en la historia de la categoría ha sido capaz de limar a solo diez jornadas del final. Tampoco el empate en Vigo sería una mala noticia para el Tenerife, que afrontará la cita de Balaídos con la tranquilidad de saberse muy por delante en la tabla: 59 puntos en el casillero, por 49 del Celta Fortuna.

CD Tenerife - Lugo / María Pisaca

A menor ritmo

Cierto es que el equipo isleño ha aflojado la marcha en esta segunda mitad de la competición, pero también lo han hecho sus más directos rivales. No en vano, el Tenerife ya le saca dos puntos al Fortuna en el tiempo transcurrido desde el ecuador liguero. El representativo ha empeorado sus prestaciones, pero mucho más lo han hecho sus directos rivales por el ascenso directo.

Por si fuera poco, el partido de ayer en Guadalajara deja peaje para los gallegos, que perdieron por doble amarilla a un hombre relevante en sus esquemas como el delantero Álvaro Marín. A su baja segura se unirá con casi total seguridad la de otro nombre propio capital en el cuadro gallego, Hugo González, que forzó la amarilla la semana anterior al acusar molestias musculares. Si llegara al choque del viernes, no sería al 100%.

Cábalas de ascenso

De mantenerse esta renta de diez, el alirón para el representativo podría llegar a primeros de mayo. Ahora bien, en caso de triunfo en Vigo y si la distancia superase los 12 puntos, es muy posible que el ascenso matemático se celebrase en la segunda quincena de abril.

El Tenerife, que proyecta 80 puntos, mejora en cinco el bagaje que presentaba a la conclusión de la 27ª jornada en el curso de su último ascenso a Segunda. Entonces también con Cervera a los mandos, el representativo tenía a estas alturas 54 y le sacaba seis al Oviedo. La temporada actual tiene pinta de acabar como aquella: con alirón, fiesta y cambio de categoría.