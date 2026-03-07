Previa CD Tenerife - Lugo: con la duda de Aitor ante un rival que cotiza muy al alza

Tres partidos sin ganar en casa serían demasiados para el gran favorito y líder inapelable de la categoría, un Tenerife que busca enterrar sus problemas recientes en el Heliodoro (derrota ante el Racing de Ferrol y empate con el Avilés en sus últimas comparecencias ante su público) y así reconciliarse con su hábito más frecuente durante esta temporada: la victoria. Ya lleva 18 y con cinco más le bastaría para abrochar virtualmente su objetivo.

No lo pondrá nada fácil el CD Lugo, equipo en dinámica alcista y que se presenta instalado en su mejor racha de la temporada. El cuadro gallego viene «a sacarle las muelas» al representativo, según ha dicho su entrenador en unas declaraciones que han tenido gran resonancia durante toda la semana. En el Tenerife, lo que apenas ha tenido impacto es su presunto bajón de las últimas jornadas. El pinchazo del Celta Fortuna ante el Mérida alivió las penas y dejó en nueve la distancia del primer clasificado respecto a su único rival, así que apenas ha habido señales de preocupación o inquietud respecto a lo ocurrido semanas atrás. En cambio sí es indisimulable la preocupación del entrenador por la baja casi segura de Aitor Sanz, que deja el mediocampo bajo mínimos. Unida a la ausencia de Fabricio, la ausencia del capitán abre las puertas del once a Alberto Ulloa, que hará tándem en la sala de máquinas con un valor seguro como Juanjo.

Frente a este problema inesperado, aparecen otros motivos para el optimismo, tales como la recuperación de Nacho Gil -está para jugar, confirmó Cervera- y la disponibilidad a pleno rendimiento de Jesús de Miguel, quien apenas tuvo una participación testimonial el último día (2’ ante el Avilés).

Otra duda se abre en los costados. Cervera dejó entrever ayer ciertos síntomas de agotamiento en la apuesta por Alassan, que podrían alimentar las opciones de Dani, notable ante el Avilés en la segunda mitad; o incluso abrir el abanico de opciones para que entre en la formación inicial alguno de los hombres menos habituales. Hay más alicientes, tales como el presumible estreno de Iván Chapela, que entrará en la convocatoria pero no en el once; o el regreso de Amo con los colores del Lugo. De todos los futbolistas que salieron del club tras el traumático descenso, el sevillano es de los que sí dejó buena impronta. Nombres propios a un margen, en las oficinas y en el banquillo blanquiazules consideran que el Lugo es uno de los rivales más fieros de los que le esperan al Tenerife en su camino hacia el ascenso.

Su excelente racha, su posición de privilegio (cuarto en la clasificación) y los dígitos que manejan los técnicos del representativo invitan a pensar en un duelo duro, competido y con muchos argumentos por parte de un Lugo renacido, que ha evolucionado desde la primera vuelta. Ya en el Anxo Carro una siesta de los isleños en la segunda mitad permitió a los rojiblancos empatar (2-2). Hoy no valen excusas, pero tampoco descuidos para volver a sonreír en casa tras dos intentos baldíos. Toca ganar.