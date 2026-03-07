CD Tenerife - CD Lugo: fecha, horario y dónde ver el partido hoy por TV y en streaming

El CD Tenerife quiere pasar página tras el empate de la pasada jornada ante el Real Avilés Industrial y buscará volver a la senda de la victoria frente al CD Lugo. El conjunto chicharrero recibe en el Heliodoro Rodríguez López al cuarto clasificado del Grupo 1 de Primera Federación, en un horario poco habitual para los aficionados blanquiazules, que podrán seguir el encuentro a través de estos canales.

El equipo de Álvaro Cervera mantiene la ventaja de 9 puntos sobre el segundo clasificado, el Celta Fortuna, que también empató la pasada jornada. Una victoria esta semana ante el CD Lugo permitiría al CD Tenerife seguir con esta distancia con los vigueses, afrontando con más tranquilidad la final por el ascenso directo de la semana que viene, sabiendo que, aunque la diferencia de puntos se reduzca, aún se mantendría en una posición favorable.

Después de igualar a dos ante el Real Avilés resistiendo toda la segunda parte con uno menos, el equipo blanquiazul busca darle una alegría a su afición, porque los chicharreros llevan dos partidos sin ganar en el Heliodoro Rodríguez López. Con este empate y la derrota por 0-1 ante el Racing de Ferrol, el CD Tenerife solo ha sacado uno de los últimos seis puntos que se han jugado en su casa.

Por su parte el CD Lugo lleva dos victorias en los últimos tres partidos, donde han conseguido ocho puntos de los últimos 12 en juego. Los albivermellos pelean por escalar puestos y situarse bien dentro de la promoción de ascenso a Segunda División.

¿A qué hora juega el CD Tenerife esta jornada?

El CD Tenerife - CD Lugo se jugará hoy, sábado 7 de marzo a las 15:15 hora de Canarias (16:15 hora peninsular). El duelo corresponde a la jornada 27 del grupo 1 de Primera Federación Versus E-Learning y se disputará en el estadio Heliodoro Rodríguez López (Santa Cruz de Tenerife).

Así puedes ver el CD Tenerife - CD Lugo

El partido entre los chicharreros y los lucenses se podrá ver hoy a través del Canal Lineal de la competición, disponible en las operadoras: LaLiga+, DIGI, Orange TV, Zapi, +Media, Euskaltel, Telecable y FootballClub. Además, Movistar Plus+ ofrecerá el partido como parte de su suscripción mensual de 9,99 euros.

Si eres aficionado del CD Tenerife y vives en Galicia podrás seguir el encuentro a través de TVG, la televisión autonómica gallega y en sus plataformas digitales.

Recuerda que en ElDia.es puedes estar al tanto de todas las noticias del CD Tenerife y, por supuesto, de este encuentro.