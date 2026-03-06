Cervera, contrariado por una baja inesperada ante el próximo partido del CD Tenerife

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, emitió ayer un mensaje ambicioso, pero lleno de contrariedad por una mala noticia absolutamente inesperada.

La baja de Aitor Sanz es un contratiempo mayúsculo para el técnico, quien subrayó durante su rueda de prensa que la previsible ausencia del centrocampista madrileño –sufrió un percance durante el entrenamiento de este viernes– le trastoca mucho sus planes para el duelo ante el Lugo. Sea como fuere, indicó el míster que una de las claves para derrotar al cuadro gallego pasa por «defender un poco mejor» que en los anteriores encuentros en el Heliodoro.

«El despiste contra el Ferrol y el del gol ante el Avilés nos costaron caros; debemos evitar eso. Se supone que en casa todos los partidos los hemos llevado adonde hemos querido y los hemos dominado; que sea así también mañana, que sea parecido, y que el equipo contrario no esté cómodo», expresó el entrenador en voz alta.

Volviendo a las molestias de Aitor, que le tienen preocupado, Cervera explicitó que «en un lance del entrenamiento se retiró con una dolencia atrás». Si bien los pronósticos médicos no parecen alarmantes, las sensaciones no son buenas. «Le han estado mirando y parece que las pruebas han ido bien, pero él sigue con molestias. Imagino que probará antes del partido y ya veremos, pero la experiencia te dice que en un jugador tan veterano, que ha tenido más situaciones como esta, lo normal es que haya dudas», sugirió.

A la hora de componer el once inicial, se presume fundamental Nacho Gil, ya restablecido de su última lesión. «Es un hombre importante para nosotros, nos da alternativas y las tarjetas que lleva -van cuatro- no nos influyen para nada. Esas cosas no las tenemos en consideración, ni las pensamos para reservarle», adujo ante el venidero choque ante el Celta Fortuna, segundo clasificado.

El mayor problema para el cuadro técnico viene en la medular, donde además estará ausente por largo tiempo Javi Pérez –sufre una rotura– y está sancionado Fabricio. «No tenemos muchas soluciones», lamentó Cervera. «Hay dos centrocampistas puros, que son Juanjo y Ulloa, y luego hay futbolistas que han jugado ahí alguna vez ahí por si surgiera algún contratiempo, pero claro que es un problema», redundó.

En cuanto al rival, casi todo fueron elogios. «El Lugo es el equipo en mejor forma, junto a la Ponferradina. Juega bien, con tres centrocampistas que manejan el balón, tienen alternativas y están en la etapa que mejor les están saliendo las cosas. Ahora están jugando y ganando como ellos quieren, y eso es como para tenerlo en cuenta», dijo del equipo de Iago Iglesias, que llega en una dinámica claramente alcista. «Será un partido complicado, como lo fue el de la primera vuelta», apuntó en referencia al 2-2 del Anxo Carro.

Sobre Dani Fernández

El entrenamiento de ayer ya contó con la presencia del canterano Dani, recién llegado de su último periplo con la selección Sub-18. «Queremos que siga creciendo», demandó su jefe. «Es el jugador de la cantera que más proyección tiene, porque es muy joven todavía. El otro día estuvo bien contra el Avilés. También hay que analizar que no todos los partidos son iguales. Si el partido no está tan dominado por nosotros y la tiene que coger más atrás, quizá no pueda sacar todas sus cualidades. Hay que intentar cuidarlo, que no tenga prisa. Lo importante es ser constantes en la progresión», cerró.

Por último, y en cuanto a la trascendencia de los puntos, dijo que el duelo con el Lugo «es importante para mantener ciertas distancias porque al final todo se puede apretar». También reseñó que a Balaídos irán con la única voluntad de ganar, la próxima semana, pero antes lo urgente es sacar adelante este partido de hoy, que llega tras dos pinchazos consecutivos en casa. «Lo normal es que la diferencia se acorte porque siempre ha sido así; nosotros intentaremos que no», completó. Sobre Iván Chapela, le ve progresar, pero no tanto como para ser titular esta tarde.

