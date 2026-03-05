Regresa el atacante más influyente del CD Tenerife

La mejor solución para el atasco reciente en el Rodríguez López: regresa Nacho Gil, el futbolista de ataque más utilizado por Álvaro Cervera esta temporada. El valenciano, ausente las últimas dos jornadas por una leve lesión muscular en el abductor, estará disponible este fin de semana para el duelo que medirá al Tenerife con el Lugo, según avanzó esta semana Roberto Perera, segundo entrenador de la escuadra insular.

Gil, uno de los muchos fichajes veraniegos de un representativo cuya plantilla sufrió una profunda remodelación tras el descenso a Primera Federación, ha gozado desde un primer momento de la confianza de Cervera. De hecho, solo el percance muscular que sufrió durante el enfrentamiento con el Racing Ferrol –una molestia que no le impidió completar el partido– le ha sacado del once titular. Nunca antes se cayó por decisión técnica por lo que, en las 24 primeras jornadas de la Liga en Primera Federación, Nacho fue titular siempre. Además, 12 de esos choques los jugó de principio a fin y, en el resto, solo en uno fue cambiado antes del minuto 75. En el primer compromiso liguero, contra el Guadalajara, una fecha en la que no solo debutó en duelo oficial con el Tenerife, sino que también anotó su primer gol.

El atacante con más minutos

De esta manera, tiene letra pequeña la cifra absoluta de las 12 ocasiones en las que el 10 blanquiazul fue cambiado por Cervera. Mientras en solo una mencionada ocasión se perdió algo más que un cuarto de hora de tiempo de juego reglamentario, hasta en siete abandonó el terreno de juego a partir del minuto 84. De ahí que sume 2.077 minutos esta campaña en Primera Federación, convirtiéndose así en el futbolista de ataque que ha gozado de más protagonismo. Enric Gallego, el segundo en la lista, se queda en poco más de 1.800 minutos. A 90 por partido, son más de dos partidos de tiempo efectivo de diferencia.

El impacto de Nacho Gil, en cualquier caso, no se explica desde su protagonismo en el terreno de juego. Es más bien una consecuencia. Aunque no debe pasarse por alto su compromiso defensivo, es con balón donde verdaderamente ha destacado, convirtiéndose en una pieza clave en el sistema ofensivo del equipo. Gil, que ha celebrado cuatro dianas esta temporada, es el tercer máximo artillero del equipo solo por detrás de Enric Gallego y Jesús de Miguel –es muy posible que Gastón Valles le acabe superando– y lidera el apartado de asistencias con seis pases de gol. La mayoría desde la esquina o faltas laterales porque chuta todo el balón parado. Y lo hace de cine.

Al borde de la sanción

Con Fabricio sancionado –el brasileño había jugado por la izquierda en ausencia del 10– todos los caminos parecen conducir a su retorno al once esta semana. La letra pequeña de su retorno, que sigue teniendo cuatro amarillas y continúa al borde de la suspensión.

Figueroa, histórico responable de material del CD Tenerife. / C.D.T.

Homenaje a Figueroa

El CD Tenerife homenajeará a Juan Figueroa en los prolegómenos del duelo de este fin de semana contra el Lugo. Figueroa fue encargado de material del primer equipo durante 30 años: desde 1968 hasta 1998, trabajó a las órdenes de 32 entrenadores y junto a más de 300 futbolistas, durante el mandato de hasta siete presidentes. El homeajeado está considerado una institución dentro del club, pese a no haber sido dirigente, entrenador o jugador. «Durante la treintena de años que permaneció en la entidad se ganó la consideración y el respeto de todos por su absoluta dedicación en las tareas desempeñadas», expuso el Tenerife al informar de la distinción.