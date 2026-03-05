David Rodríguez: "Ojalá Aitor Sanz y Enric Gallego fueran eternos jugando al fútbol"

David Rodríguez Ramos repasa el momento en el que se encuentra el Tenerife, y también su aportación en una temporada ideal para él y también para el colectivo. Sabe que en el fútbol "puede pasar cualquier cosa", pero también que el equipo blanquiazul tiene en sus manos la posibilidad de regresar a Segunda División en el margen más corto posible.

¿Qué tal los días posteriores al empate en casa con el Avilés?

La semana está siendo tranquila. Normal, como siempre. Preparándonos para el partido ante el Lugo, ya con el anterior olvidado.

¿Costó mucho olvidar ese 2-2?

La sensación fue de frustración más que otra cosa, porque el equipo trabajó duro con un futbolista menos. Independientemente de la categoría en la que estés, es muy difícil competir así, y creo que le plantamos cara al contrario. Supimos manejar los tiempos del partido e incluso dominamos. Al final se nos fue por un golazo que marcaron ellos desde fuera del área. Aún así, tuvimos alguna que otra ocasión que no pudimos aprovechar. Por eso ta vas mal, porque debimos sumar los tres puntos.

¿Un golazo inevitable?

De diez intentos, no sé si le saldría bien uno. Fue un golazo. Dani se estiró lo que pudo y no llegó.

Una de esas ocasiones de gol generadas en el tiempo de prolongación, con 2-2, fue suya. ¿Cómo recuerda ese momento?

Me fui fastidiado por no marcar. Soy consciente de que tuve que haber hecho el gol. Más que nadie, me sentí mal por haber fallado, por no haberle dado los tres puntos al equipo. Pero también sé que es difícil llegar y estar ahí. Espero que dentro de poco pueda marcar y celebrarlo con los compañeros, porque también trabajo para ello. El hecho de saber que pude ayudar y no lo hice, me deja un mal sabor.

Habrá visto repetida la jugada.

No estoy acostumbrado a llegar tanto al área contraria, a verme en esas situaciones. Creo que debí cabecear solo en la dirección de la portería, pero quise ajustar demasiado y me salió mal. Era cuestión de empujarla, nada más. La he visto repetida y me he comido mucho la cabeza. Pero tengo que olvidarlo y pasar página. A ver si este sábado tengo alguna y puedo meterla.

¿Le dio muchas vueltas?

A los futbolistas nos duelen estas cosas. Te comes la cabeza. Esa noche casi no pude dormir. Pero tienes que superarlo, porque enseguida te llega otra oportunidad.

¿Qué le dijeron sus compañeros? Enric Gallego, por ejemplo, le quitó dramatismo en la sala de prensa después del partido.

Hablo mucho con Enric. Me llevo muy bien con él. Al día siguiente, entrenando, se lo comenté; le dije que me veo pocas veces en esas situaciones de remate. Quise saber cómo gestiona él estas cosas, porque él es delantero y ha vivido miles de experiencias parecidas. Y me dijo que esté tranquilo, que me va a llegar el gol, que siga haciendo mi trabajo. Agradezco sus consejos y también la ayuda de todos.

El partido se había complicado por la expulsión de Fabricio en la jugada del 1-0. ¿Entendió en ese momento qué había sucedido?

No supimos qué estaba pasando. Nos quedamos en shock, porque el árbitro validó primero el gol y luego pitó la falta de Fabri. Pensaba que al dar el tanto, no iba a valer lo posterior. Pero es una decisión y se respeta, aunque no estés de acuerdo. Nos vimos con un jugador menos con 45 minutos por delante, pero el equipo dio la cara.

Eso, en el campo, en vivo. ¿Luego, cuando lo volvió a ver?

Vi la repetición y creo que Fabri no ve al defensa. Se lanza con la pierna para intentar llegar al balón y marcar, y el otro mete la cabeza. ¿Qué haces?¿Si en lugar de poner la cabeza metes la pierna también te expulsan? Son decisiones del árbitro en las que no puedes entrar.

¿Le están pareciendo mejores los arbitrajes esta temporada, en Primera RFEF, que en Segunda?

Tampoco me quiero meter en ese embolado. Hay que respetar a los árbitros y a los asistentes. Ellos son los que toman las decisiones y nosotros podemos estar más o menos de acuerdo, pero son sus decisiones. Ellos también se pueden equivocar, como nosotros

¿VAR o FVS? ¿Qué prefiere?

Nos tenemos que adaptar a la categoría y a las circunstancias de cada temporada. Estamos en Primera RFEFy tenemos este sistema. Nos adaptamos. Al principio fue un poco confuso, pero te acostumbras. Espero que consigamos el objetivo y volvamos al modelo que tuvimos hace dos años.

Para alcanzar ese objetivo tienen 12 jornadas por delante. ¿Cómo lo llevan?¿Están tranquilos?

Sí. Estamos tranquilos. Vamos trabajando semana a semana. Ahora estamos centrados en el partido contra el Lugo para intentar sacar los tres puntos y luego visitar al Celta Fortuna, que es un rival directo y nos está poniendo las cosas difíciles. Creo que estamos haciendo un trabajo increíble. Llevamos desde la segunda jornada en el primer puesto de la clasificación y eso es muy difícil. Ahora tenemos una diferencia de nueve puntos con el segundo y ya va quedando menos. Estamos cada vez más cerca de conseguir el objetivo.

En las cuatro últimas jornadas, una victoria, una derrota y dos empates –no en ese orden–. ¿Les está costando más sacar adelante los partidos en esta etapa?

Sí. Todos los equipos se están jugando algo, salir del descenso, meterse en el playoff... Es verdad que nosotros somos el equipo líder, pero luego te enfrentas a un Avilés, por ejemplo, que está luchando por no descender y hace todo lo posible para puntuar. Todos nos estamos jugando mucho.

¿Nota al equipo con la misma energía que hace unos meses?

Venimos trabajando igual desde el primer día. El míster no nos deja bajar el listón ni un poco y eso hay que agradecerlo. Nos aprieta mucho y eso se ve reflejado luego en el campo y en los resultados. Estamos luchando cada semana como si fuera el último día porque queremos conseguir el objetivo.

El partido de la jornada posterior, en la casa del Celta Fortuna, lo podría aclarar todo aún más.

Tampoco estamos pensando en eso ahora. Nos centramos primero en el Lugo. Ya veremos luego la visita al Celta. Intentaremos sacar los tres puntos para aumentar la distancia. Quedan doce partidos para el final y sabemos que puede pasar de todo, pero también que si hacemos nuestro trabajo, seguramente lo vamos a conseguir.

A todo esto, es el único jugador de la plantilla que ha participado en todos los partidos de Liga, y siempre como titular. Y es el que más minutos lleva de todos.

Orgulloso de ello, por tener tantos minutos en este equipo. Es algo con lo que soñé de pequeño, y ese sueño se ha hecho realidad. Jugar tanto con el club de tu vida y ver que estamos consiguiendo un objetivo, es un orgullo para mí y para mi familia, que lo vive conmigo. Siempre que pueda, ayudaré al equipo, que es lo importante.

Ni siquiera tiene la amenaza de una sanción. Solo ha visto dos tarjetas amarillas. ¿Cómo maneja esa situación siendo defensa?

Me fijo mucho en esas cosas. La temporada pasada, por ejemplo, tuve dos apercibimientos. Es algo en lo que he mejorado también.

¿Qué le pide Cervera?

Cada entrenador tiene su estilo. El míster nos dice a los laterales que primero somos defensas y ya luego, atacantes. Estoy jugando a pierna cambiada y llegar al área contraria y poner un centro no es tan fácil como si lo hiciera con la derecha. Procuro cumplir con mi trabajo y defender, y si puedo atacar, lo hago. Por el otro lado lo está haciendo César, que está realizando una temporada increíble. Él está aportando más ofensivamente.

Sabrá que Álvaro Cervera suele hablar muy bien de usted en público. Que si es el jugador que se llevaría a otro club, que no tiene planeado que salga del once...

Quieras o no, todo eso te llega por tu familia, por tus amigos... Te lo envían. Solo puedo decir que estoy muy agradecido por esas palabras. El míster siempre va a ayudarte y hablar contigo cada vez que pueda y lo considere oportuno.

Ya conocía la Primera RFEF. ¿Qué valor le da a la temporada que pasó cedido en el Antequera?

Siempre he dicho que salir cedido fue la mejor decisión que pude tomar en ese momento, porque maduré tanto futbolísticamente como personalmente. Me hizo valorar no solo el fútbol, sino la vida. Me hizo dar un paso adelante. Si hoy en día estoy en el Tenerife, también fue por esa experiencia.

De hecho, un año después amplió la duración de su contrato. ¿Se ve mucho tiempo en el club?

Lo valoro. Tengo contrato hasta 2028 aquí, con mi familia, donde he hecho mi vida, y me siento agradecido con el Tenerife. Siempre que esté aquí, lo daré todo.

Y como uno de los capitanes.

Es verdad que soy uno de los capitanes, pero en estas cosas me fijo mucho en Aitor y Enric, que son los verdaderos capitanes, no solo por llevar el brazalete en el uniforme sino por cómo llevan al equipo, siempre hacia delante.

¿Qué piensa cuando escucha opiniones sobre si Aitor Sanz y Gallego deberían seguir jugando, al menos, una temporada más?

Siempre lo he dicho:ojalá Aitor y Enric fueran eternos jugando al fútbol por lo mucho que te ayudan en el campo y también en el plano personal. Aportan muchísimo. Desde que llegué al primer equipo, me han ayudado y apoyado. Son muy cercanos y procuran sacar siempre lo mejor de cada uno.

Antes mencionó lo cerca que está la conquista del objetivo. A usted se le escaparon unos cuantos ascensos de categoría siendo jugador del filial. Y también vivió desde dentro la Liga que acabó con la final de la promoción perdida ante el Girona. Ya le toca.

Con el filial lo sufrí bastantes veces. Nos quedamos ahí, a las puertas, pero nunca se dio. Incluso con el primer equipo, con Ramis, en la temporada en la que debuté en Segunda División en casa contra el Amorebieta, estuvimos a nada de subir a Primera División en la final del playoff con el Girona. Espero que esta vez sí tengamos esa alegría y lo podamos lograr.

¿Lo imagina?

Quieras o no, sí imaginas ese momento de poder ascender de categoría con el equipo de tu vida, con tu familia, con tus amigos cerca... Lo piensas. Pero lo que cuenta es el día a día. No hay que desviarse a lo que va a pasar en el futuro. En ese sentido, lo estamos haciendo muy bien y queremos seguir.

¿Es cierto que, en su día, hace muchos años, decidió rechazar una oferta del Tenerife?

Estaba en el Sobradillo, que es el equipo en el que empecé a jugar al fútbol. Tenía unos 11 o 12 años. Era muy pequeño y, hablándolo con mis padres, decidí quedarme en el Sobradillo para seguir con mis amigos. Me lo tomaba como una distracción, como un hobby. Pero al año siguiente insistieron desde el Tenerife y quise dar ese paso para probar. Hoy en día puedo decir que fue la mejor decisión.

Ha nombrado varias veces a su familia, a sus padres...

Es que soy quien soy, no solo en el fútbol sino como persona, gracias a mis padres, por la educación que me han dado. Siempre me inculcaron que los estudios debían estar por delante del fútbol. Hasta hace poco me obligaban a estudiar, porque uno nunca sabe qué puede pasar en el futuro: el fútbol se puede acabar y necesitas tener una segunda opción. Gracias a ellos he sacado mi vida adelante.