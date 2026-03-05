Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Amenaza de Trump a EspañaVolcán de EnmedioTiempo en TenerifeEcotasa en el TeideDrago de Los RealejosSucesos en Tenerife
instagramlinkedin

CD Tenerife - CD Lugo: fecha, horario y cómo ver el partido por TV y online

El equipo dirigido por Álvaro Cervera quiere volver a ganar ante su afición en un complicado duelo contra el cuarto clasificado

Así puedes seguir el partido del CD Tenerife de esta jornada

Así puedes seguir el partido del CD Tenerife de esta jornada / Carlos Castro/LOF

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

El CD Tenerife quiere pasar página tras el empate de la pasada jornada ante el Real Avilés Industrial y buscará volver a la senda de la victoria frente al CD Lugo. El conjunto chicharrero recibe en el Heliodoro Rodríguez López al cuarto clasificado del Grupo 1 de Primera Federación, en un horario poco habitual para los aficionados blanquiazules, que podrán seguir el encuentro a través de estos canales.

El equipo de Álvaro Cervera mantiene la ventaja de 9 puntos sobre el segundo clasificado, el Celta Fortuna, que también empató la pasada jornada. Una victoria esta semana ante el CD Lugo permitiría al CD Tenerife seguir con esta distancia con los vigueses, afrontando con más tranquilidad la final por el ascenso directo de la semana que viene, sabiendo que, aunque la diferencia de puntos se reduzca, aún se mantendría en una posición favorable.

Después de igualar a dos ante el Real Avilés resistiendo toda la segunda parte con uno menos, el equipo blanquiazul busca darle una alegría a su afición, porque los chicharreros llevan dos partidos sin ganar en el Heliodoro Rodríguez López. Con este empate y la derrota por 0-1 ante el Racing de Ferrol, el CD Tenerife solo ha sacado uno de los últimos seis puntos que se han jugado en su casa.

Por su parte el CD Lugo lleva dos victorias en los últimos tres partidos, donde han conseguido ocho puntos de los últimos 12 en juego. Los albivermellos pelean por escalar puestos y situarse bien dentro de la promoción de ascenso a Segunda División.

¿A qué hora juega el CD Tenerife esta jornada?

El CD Tenerife - CD Lugo se jugará el próximo sábado 7 de marzo a las 15:15 hora de Canarias (16:15 hora peninsular). El duelo corresponde a la jornada 27 del grupo 1 de Primera Federación Versus E-Learning y se disputará en el estadio Heliodoro Rodríguez López (Santa Cruz de Tenerife).

Así puedes ver el CD Tenerife - Real Avilés Industrial

El partido entre los chicharreros y los lucenses se podrá ver a través del Canal Lineal de la competición, disponible en las operadoras: LaLiga+, DIGI, Orange TV, Zapi, +Media, Euskaltel, Telecable y FootballClub. Además, Movistar Plus+ ofrecerá el partido como parte de su suscripción mensual de 9,99 euros.

Si eres aficionado del CD Tenerife y vives en Galicia podrás seguir el encuentro a través de TVG, la televisión autonómica gallega y en sus plataformas digitales.

Noticias relacionadas y más

Recuerda que en ElDia.es puedes estar al tanto de todas las noticias del CD Tenerife y, por supuesto, de este encuentro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan del Val: 'Siempre tuve claro que tarde o temprano iban a venir a por mí
  2. Juan del Val: “Yo nunca he visto a cinco amigos ir juntos al teatro, pero sí veo a cinco amigas”
  3. El último aliento de la borrasca Regina en Canarias agravará este miércoles el temporal marítimo
  4. Así será la visita del papa a Tenerife: recorrerá La Laguna, visitará la Catedral y cerrará su viaje a España con una misa en el Puerto de Tenerife
  5. Santa Cruz de Tenerife amplia el plazo para que los chicharreros planteen ideas que mejoren la ciudad
  6. Ni zona deportiva ni espacio de ocio: se confirma que el cuartel del Cristo va camino de un centro sociosanitario
  7. Un terremoto de 4,1 en el volcán de enmedio sacude múltiples localidades de Tenerife y Gran Canaria
  8. El Cabildo de Tenerife recurre a la seguridad privada en el Parque Nacional del Teide

CD Tenerife - CD Lugo: fecha, horario y cómo ver el partido por TV y online

CD Tenerife - CD Lugo: fecha, horario y cómo ver el partido por TV y online

El triple salto del CD Tenerife, un reto sin precedentes

El triple salto del CD Tenerife, un reto sin precedentes

Cuándo y con cuántos puntos ascenderá el CD Tenerife según la IA

Cuándo y con cuántos puntos ascenderá el CD Tenerife según la IA

Sanción exigua para Fabricio y que abre la puerta a Ulloa

Sanción exigua para Fabricio y que abre la puerta a Ulloa

El fichaje de Pau Fernández, jugada maestra de la dirección deportiva del CD Tenerife

El fichaje de Pau Fernández, jugada maestra de la dirección deportiva del CD Tenerife

Un portal especializado revela un acuerdo del CD Tenerife con la firma Macron

Un portal especializado revela un acuerdo del CD Tenerife con la firma Macron

El CD Tenerife ata a uno de sus canteranos más prometedores

El CD Tenerife ata a uno de sus canteranos más prometedores

Natalio explica su polémica celebración tras marcarle al Tenerife: "He sido una presa en redes sociales, venían a por mí y a por mi familia"

Natalio explica su polémica celebración tras marcarle al Tenerife: "He sido una presa en redes sociales, venían a por mí y a por mi familia"
Tracking Pixel Contents