El triple salto del CD Tenerife, un reto sin precedentes

Con su triunfo en la visita al Rayo B, el Tenerife B regresó a los puestos de promoción de ascenso del Grupo 5 de Segunda RFEF. Nada nuevo para el equipo entrenado por Leandro Cabrera. Se había movido por esa zona durante gran parte de la primera vuelta y ahora se postula como uno de los candidatos a pasar al siguiente nivel por la vía de las eliminatorias. Ese nivel es el que domina con firmeza el primer equipo blanquiazul. Es el líder del Grupo 1 de Primera RFEF, con nueve puntos de diferencia sobre su más cercano perseguidor y con todo en su mano para regresar en el margen más corto posible a Segunda División. Y por debajo del B, un Tenerife C que está siendo toda una sorpresa en su temporada de estreno en Tercera RFEF. El Atlético Paso, que comanda la tabla, es el único participante que mejora sus números. La diferencia es de un punto. En definitiva, las tres principales plantillas del Tenerife están metidas de lleno en intentos de ascenso dentro de las cinco categorías de cabecera del fútbol nacional. Un caso único.

Los de Primera

Esta temporada solo hay diez clubes más con presencia en tres divisiones desde la Tercera RFEF a LaLiga EASports. Casi todos tienen su techo en Primera División. Se trata de la Real Sociedad, Real Madrid, Athletic, Atlético, Villarreal, Sevilla, Alavés y Espanyol. Ninguno de ellos, claro está, puede aspirar a celebrar un triple ascenso antes del próximo 30 de junio. Como mucho, serían dos. A esa posibilidad se agarra el Atlético, que tiene al B a tres puntos del líder del Grupo 2 de Primera RFEF y al C al frente de la clasificación de la Tercera División madrileña.

Los demás no llegan a tanto. En el Real Madrid, el Castilla no está descolgado de la carrera por subir a Segunda, pero su equipo C va camino de bajar a Tercera. Por su lado, el Villarreal mira de cerca las plazas de playoff del Grupo 2 de Primera RFEF y las ocupa en Tercera. No le va nada mal. También está el Athletic. Su segundo equipo no parece descartado en la pelea por escalar a LaLiga Hypermotion. En cambio, en Segunda RFEF se mueve en las medianías. Y para la Real Sociedad ya es un éxito que el Sanse siga vivo en la conquista de su continuidad en Segunda División –no podría aspirar a más–.

Dos de Segunda

Aparte de esos ocho Primeras, hay dos clubes de Segunda División que tienen un par de filiales de Tercera hacia arriba, el Eibar y Las Palmas. Los guipuzcoanos se tendrán que conformar con seguir donde están, los tres, mientras que los grancanarios concentran todas sus esperanzas en retornar a LaLiga EA Sports. Tanto Las Palmas Atlético como su equipo C tienen números de permanencia en Segunda RFEFy en Tercera División.

El Tenerife, que es el único con los tres equipos escalonados, con lo que eso implica –que suba uno dependerá de que también lo logre el de la categoría superior–, es el mejor situado para pensar en un triple ascenso. Al principal le podría bastar con la suma de la mitad de los puntos que le quedan. El B ya cumplió con amarrar la permanencia y tiene por delante el reto de acceder a una promoción que se le escapó el curso pasado –el 11 de marzo recuperará el partido pendiente con Las Palmas Atlético–. Y el Tenerife C no afloja. A falta de diez jornadas para el final, todavía tiene que recibir al líder en la Ciudad Deportiva. Y si mira hacia abajo, le saca cinco puntos al sexto.

Clubes con tres equipos entre Primera División y Tercera RFEF

Club Equipo A Equipo B Equipo C

Real Sociedad 1ª Div. (8º) 2ª Div. (16º) 3ª RFEF(11º)

Real Madrid 1ª Div. (2º) 1ª RFEF (8º) 2ª RFEF (17º)

Athletic 1ª Div. (9º) 1ª RFEF (7º) 2ª RFEF (11º)

Atlético 1ª Div. (3º) 1ª RFEF (2º) 3ª RFEF (1º)

Villarreal 1ª Div. (4º) 1ª RFEF (7º) 3ª RFEF (4º)

Sevilla 1ª Div. (12º) 1ª RFEF (19º) 3ª RFEF (12º)

Alavés 1ª Div. (16º) 2ª RFEF (3º) 3ª RFEF (8º)

Espanyol 1ª Div. (7º) 2ª RFEF (6º) 3ª RFEF (13º)

Eibar 2ª Div. (11º) 2ª RFEF (9º) 3ª RFEF (13º)

Las Palmas 2ª Div. (6º) 2ª RFEF (9º) 3ª RFEF (8º)

CD Tenerife 1ª RFEF (1º) 2ª RFEF (5º) 3ª RFEF (2º)