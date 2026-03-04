Sanción exigua para Fabricio y que abre la puerta a Ulloa

La sanción al brasileño Fabricio por su expulsión en el último partido ante el Avilés Industrial alimenta las opciones de que Álvaro Cervera fíe el mediocampo al dueto Aitor Sanz-Juanjo Sánchez, pero a la vez abre la puerta a un mayor protagonismo para Alberto Ulloa. El hispano chileno acaba de renovar su contrato con el representativo y, de momento, ha exprimido al máximo sus exiguos 52 minutos en liga con el primer equipo blanquiazul. En este tiempo ha anotado dos goles y ha convencido a Cervera de que debe quedarse con los mayores.

En cuanto a Fabricio, el Juez Único le impuso este jueves un castigo benévolo: solo un partido.

Ulloa espera su momento

Sobre las opciones de Ulloa, sus representantes expresan ilusión. «Desde la agencia que lo lleva hemos apostado por él desde que le conocimos, cuando aún estaba en Tercera RFEF. Hasta entonces había tenido un recorrido injusto para sus méritos y su talento, pero ahora está destacando y despuntando», celebra en la distancia Pier Luigi Cherubino, un ilustre exblanquiazul que tuvo mucho que ver en el fichaje de Ulloa por el Tenerife.

«Me alegro mucho del momento en que entró en escena Rayco García y se cerró el acuerdo. Que Alberto esté en el Tenerife, para mí es una alegría enorme», dice sobre su representado. «Además, me alegra que haya empezado su periplo en la cantera [con ficha en el B] y ahora le llega la renovación, que es un orgullo para todos los que hemos apostado por él», precisa Pier, quien remarca que la reciente prórroga del contrato de Ulloa es consecuencia de la aplicación de una cláusula que recogía el acuerdo primigenio.

Sea como fuere, asevera que la principal intención del mediocampista proveniente del Atlético Granada es ofrecer su nivel más sobresaliente: «Todavía no hemos visto al mejor Ulloa. Está en ese proceso, que es dificíl porque eres un chico joven que viene del filial y tienes que ganarte el puesto. Ya en el presente está aportando y en un futuro no muy lejano va a ser un futbolista importante para el Tenerife. Es algo que percibe el club y el cuadro técnico, también», confirma Cherubino, quien asegura que la adaptación del pivote ha sido extraordinaria.

Su adaptación

«Está super feliz en la Isla. Se ha integrado muy bien y está a gusto en el club, en un contexto donde lo tiene todo para brillar. Le queda toda su carrera por desarrollar. Es verdad que tuvo unos años complicados. Ha estado en varias canteras, pero nunca había tenido las oportunidades que le está dando el Tenerife». Ahora sin Fabricio, puede llegar su oportunidad.