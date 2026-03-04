Cuándo y con cuántos puntos ascenderá el CD Tenerife según la IA

No hay nada que temer, según la inteligencia artificial. El CD Tenerife ascenderá y lo hará de forma holgada, con 81 puntos, quedándose así a las puertas de batir la plusmarca del Castellón, que voló hasta los 83 el año que logró abrochar su anhelado retorno a la Hypermotion. El método predictivo de BeSoccer vaticina que el representativo conseguirá matemáticamente el codiciado objetivo mucho antes de que acabe el campeonato, previsiblemente durante el mes de abril.

Este sistema se basa en el uso de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (machine learning), procesando grandes volúmenes de datos históricos y en tiempo real para anticipar resultados de partidos. Su tecnología, a menudo utilizada por clubes y agencias de representación, analiza patrones complejos para generar probabilidades en lugar de certezas absolutas.

En el caso del Grupo 1 de Primera RFEF, establece que el Tenerife sacará finalmente 11 puntos al segundo clasificado, el Celta Fortuna, equipo al que ahora mismo le lleva nueve de diferencia. La web especializada cifra en un 93% las opciones de sellar el campeonato por parte del equipo de Álvaro Cervera. Asimismo, le confiere un exiguo 5% al filial vigués y aún reparte un casi imperceptible 1% entre Pontevedra y Ponferradina, el club que está batiendo récords en la segunda vuelta del campeonato y que figura como el de mejores dígitos a partir del ecuador de la competición.

Los puestos de promoción

La inteligencia artificial también pronostica que tras el Celta Fortuna (segundo en la tabla)quedarán clasificados Pontevedra, Ponferradina y Mérida, quedándose fuera del playoff los equipos que en verano aparecían en todas las quinielas como rivales a batir por parte del Tenerife. Así, al Real Madrid Castilla le otorga la séptima plaza, al Zamora la undécima y para el Racing de Ferrol pronostica un desplome total que le llevará a la 12ª posición al cierre de la competición.

Según BeSoccer, el Tenerife obtendrá 23 puntos de los 36 que faltan por jugarse. Un dato que llama la atención es que este sistema prevé que el representativo será el mejor equipo de las últimas 13 jornadas. En el otro grupo, este mismo método predictivo hace un vaticinio que parece casi increíble y visualiza un triple empate a 65 puntos entre Sabadell, Atlético Madrileño y Eldense, con ascenso directo para el club catalán por mejor diferencia de goles. El prestigio alcanzado por BeSoccer en este tipo de cábalas tiene que ver con el alto grado de fiabilidad que ha mostrado en temporadas pretéritas. Este portal especializado hace vaticinios en competiciones profesionales y no profesionales. Así, en Primera División ya da un 67% de opciones de ganar LaLiga al FC Barcelona, por solo un 33% al Real Madrid, su más inmediato perseguidor en la clasificación.

En Segunda División, da por muy probables los ascensos por la vía rápida del Racing de Santander (81 puntos)y Almería (76);y anticipa que disputarán los cruces de la fase de ascenso Deportivo de La Coruña, Castellón, UDLasPalmas y Málaga. Apenas faltan unas semanas para confirmar si la inteligencia artificial acierta, pero nada parece más claro que el éxito blanquiazul en sus quinielas previas. En ninguna otra competición resulta tan rotunda la IA, que se acerca mucho al 100% a la hora de asegurar que el Tenerife acabará la temporada en el balcón del Cabildo. Lo haría en el marco de una campaña marcada por los récords, a todos los niveles, que está pulverizando el representativo. A día de hoy es el equipo que más veces ha ganado a domicilio, hasta el punto de que están en riesgo las marcas que fijaron a su paso por la Isla dos ilustres como Rafa Benítez (diez triunfos)y Luis Miguel Ramis (once). También es el Tenerife el equipo más goleador y el menos batido. Eso sí, en la segunda vuelta se aprecia un bajón en sus prestaciones. Desde el ecuador, el equipo isleño ya no es el que más suma.