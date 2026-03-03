CD Tenerife
Un portal especializado revela un acuerdo del CD Tenerife con la firma Macron
El representativo apuesta por un acuerdo global que incluye la vestimenta de su primer equipo, filiales y también al vinculado Costa Adeje Egatesa
Adiós Hummel, hola Macron. El portal especializado FootyHeadlines, conocido por adelantar en su web los diseños de distintos clubes y selecciones a escala internacional, detalló ayer que ya hay un acuerdo cerrado entre el CDTenerife y la empresa italiana para que se convierta en su nueva firma deportiva para los próximos años. Será un acuerdo por varias temporadas y que pondrá fin a la larga vinculación con Hummel, que comenzó bajo presidencia de Miguel Concepción y se ha extendido por 13 campañas.
El Tenerife ya intentó un acercamiento con Macron hace algunos años, pero entonces Hummel hizo valer su derecho de tanteo para igualar la oferta y quedarse en el representativo. No obstante, las relaciones entre ambas partes estaban muy deterioradas. De hecho, incluso desde la firma danesa aseguran que el matrimonio estaba agotado y tenía fecha de caducidad. En las últimas semanas, el club ha puesto en circulación distintas prendas correspondientes a esta temporada y las anteriores para desprenderse hasta del último rastro de Hummel.
Los diseños para la próxima temporada ya están acordados y abarcan no solo al primer equipo blanquiazul con sus tres indumentarias oficiales, sino también a la cadena de filiales y al vinculado Costa Adeje Egatesa, que acordó vestir camisetas análogas a las del equipo masculino y por supuesto de la misma marca.
Los detalles
Macron es una empresa italiana fundada en 1971, especializada en el sector del teamwear (equipamiento para equipos). La compañía ha publicado unos resultados económicos que denotan solvencia y crecimiento, consolidando una trayectoria ascendente ininterrumpida desde 2004. Sin ir más lejos, el año pasado facturó más de 244 millones de euros, una cantidad de la que el 80% se genera fuera de Italia, uno de sus tres principales mercados junto a Reino Unido y España. Además, la apertura de un centro logístico en Estados Unidos también ha disparado sus ventas al otro lado del Atlántico. Uno de los anuncios más recientes tuvo que ver con su aterrizaje en el Deportivo Alavés y Baskonia, los dos equipos representativos de la ciudad de Vitoria, afianzando así su apuesta por el baloncesto. Su logotipo se encuentra presente también en equipos de balonmano, rugby, voleibol o béisbol.
En su propia web, Macron se define como «una marca italiana icónica y líder a nivel internacional en ropa deportiva de alto rendimiento y activewear». En España ya ha convencido a Real Sociedad, Osasuna, Levante, Cádiz, Deportivo Alavés, Burgos CF y Cultural Leonesa, entre otros. Su primer club patrocinado fue el Bologna FC en 1971. Luego se sumaron otras entidades relevantes como Udinese o Sampdoria en Italia; Crystal Palace en Inglaterra; FC Nantes o OGC Nice en Francia; y también el Hannover 96 en alemán. En Argentina viste al Vélez Sarsfield, otro histórico;y hace algunos años Macron se ha convertido en proveedor oficial de equipaciones de árbitros de la UEFA.
El Tenerife no confirma ni desmiente la información publicada ayer. De momento, la entidad que preside Felipe Miñambres mantiene un prudente silencio a la espera de la presentación oficial del acuerdo con la nueva marca. Aseguran que ha habido contactos con Macron, pero también con otras firmas importantes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 500 euros por llevar la baliza V16 en la guantera pero no llevar este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- Juan del Val: 'Siempre tuve claro que tarde o temprano iban a venir a por mí
- Juan del Val: “Yo nunca he visto a cinco amigos ir juntos al teatro, pero sí veo a cinco amigas”
- Así será la visita del papa a Tenerife: recorrerá La Laguna, visitará la Catedral y cerrará su viaje a España con una misa en el Puerto de Tenerife
- La Aemet avisa: Tenerife mantendrá este martes la calima y avisa hasta cuándo durará
- Santa Cruz de Tenerife amplia el plazo para que los chicharreros planteen ideas que mejoren la ciudad
- Santa Cruz de Tenerife prevé que en cuatro años el 30% de su población necesitará ayuda social
- Frenazo a la demolición del Hotel Neptuno: la Justicia obliga a parar los trabajos