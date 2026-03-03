Un portal especializado revela un acuerdo del CD Tenerife con la firma Macron

Adiós Hummel, hola Macron. El portal especializado FootyHeadlines, conocido por adelantar en su web los diseños de distintos clubes y selecciones a escala internacional, detalló ayer que ya hay un acuerdo cerrado entre el CDTenerife y la empresa italiana para que se convierta en su nueva firma deportiva para los próximos años. Será un acuerdo por varias temporadas y que pondrá fin a la larga vinculación con Hummel, que comenzó bajo presidencia de Miguel Concepción y se ha extendido por 13 campañas.

El Tenerife ya intentó un acercamiento con Macron hace algunos años, pero entonces Hummel hizo valer su derecho de tanteo para igualar la oferta y quedarse en el representativo. No obstante, las relaciones entre ambas partes estaban muy deterioradas. De hecho, incluso desde la firma danesa aseguran que el matrimonio estaba agotado y tenía fecha de caducidad. En las últimas semanas, el club ha puesto en circulación distintas prendas correspondientes a esta temporada y las anteriores para desprenderse hasta del último rastro de Hummel.

Los diseños para la próxima temporada ya están acordados y abarcan no solo al primer equipo blanquiazul con sus tres indumentarias oficiales, sino también a la cadena de filiales y al vinculado Costa Adeje Egatesa, que acordó vestir camisetas análogas a las del equipo masculino y por supuesto de la misma marca.

Un lance del Mallorca-Real Sociedad. Los vascos visten una equipación diseñada por Macron / CATI CLADERA / EFE

Los detalles

Macron es una empresa italiana fundada en 1971, especializada en el sector del teamwear (equipamiento para equipos). La compañía ha publicado unos resultados económicos que denotan solvencia y crecimiento, consolidando una trayectoria ascendente ininterrumpida desde 2004. Sin ir más lejos, el año pasado facturó más de 244 millones de euros, una cantidad de la que el 80% se genera fuera de Italia, uno de sus tres principales mercados junto a Reino Unido y España. Además, la apertura de un centro logístico en Estados Unidos también ha disparado sus ventas al otro lado del Atlántico. Uno de los anuncios más recientes tuvo que ver con su aterrizaje en el Deportivo Alavés y Baskonia, los dos equipos representativos de la ciudad de Vitoria, afianzando así su apuesta por el baloncesto. Su logotipo se encuentra presente también en equipos de balonmano, rugby, voleibol o béisbol.

En su propia web, Macron se define como «una marca italiana icónica y líder a nivel internacional en ropa deportiva de alto rendimiento y activewear». En España ya ha convencido a Real Sociedad, Osasuna, Levante, Cádiz, Deportivo Alavés, Burgos CF y Cultural Leonesa, entre otros. Su primer club patrocinado fue el Bologna FC en 1971. Luego se sumaron otras entidades relevantes como Udinese o Sampdoria en Italia; Crystal Palace en Inglaterra; FC Nantes o OGC Nice en Francia; y también el Hannover 96 en alemán. En Argentina viste al Vélez Sarsfield, otro histórico;y hace algunos años Macron se ha convertido en proveedor oficial de equipaciones de árbitros de la UEFA.

El Tenerife no confirma ni desmiente la información publicada ayer. De momento, la entidad que preside Felipe Miñambres mantiene un prudente silencio a la espera de la presentación oficial del acuerdo con la nueva marca. Aseguran que ha habido contactos con Macron, pero también con otras firmas importantes.