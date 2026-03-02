La otra plantilla del CD Tenerife: Cervera se queda con 13 jugadores

Álvaro Cervera cierra el círculo. El suyo. El de los futbolistas de su máxima confianza. Al club de los 20 partidos, del que forman parte un reducido grupo de jugadores en la actual temporada en el CD Tenerife, se unió el pasado sábado Fabricio Assis. El brasileño, protagonista indeseado en el partido contra el Avilés al ser expulsado, alcanzó esa misma tarde las dos decenas de duelos ligueros disputados esta campaña. Con él, ya son 13 los futbolistas que lo han conseguido. A corto plazo, visto el reparto de protagonismo, no se unirá ninguno más. La diferencia entre los 13 y el resto, de hecho, no para de crecer.

Los 13 elegidos

Salen casi de carrerilla los 13 futbolistas que han participado en 20 o más partidos ligueros del Tenerife esta temporada. Esos que no solo han esquivado las lesiones –de lo contrario, sería imposible jugar en más de un 75%, sobre el total de 26– de jornadas posibles hasta la fecha, sino que han gozado de la confianza del míster. Son casi como una alineación y dos cambios. Dani Martín, David Rodríguez, Anthony Landázuri, José León, César Álvarez, Aitor Sanz, Juanjo Sánchez, Alassan Gutiérrez, Nacho Gil, Enric Gallego, Jesús de Miguel, Noel López y Fabricio. Por contra, ninguno de los demás supera los diez partidos.

Lista de los futbolistas más utilizados por Álvaro Cervera. / El Día

David, inamovible

«Es que a David no lo voy a quitar», reconoció con una sonrisa Cervera hace unas semanas cuando se le cuestionó por el posible regreso al once de Marc Mateu –actualmente ausente por un problema en el tobillo del que no termina de recuperarse–. El canterano, uno de los capitanes del equipo esta campaña, es el único futbolista que ha jugado en los 26 partidos de Liga disputados hasta la fecha. Ni siquiera el portero Dani Martín, que se perdió a la visita a Lezama contra el Bilbao Athletic por su entonces inminente paternidad, comparte ese privilegio. David no solo ha posado siempre en la foto de alineación, sino que ha completado 22 de los 26 partidos. En los otros cuatro, un cambio en el 80, otro en el descuento y dos a la hora de juego. Sus 2.270 minutos no los iguala nadie en el representativo y solo tres futbolistas de campo los mejoran en toda la Primera Federación. Bonaldo, del Sabadell, Babin, del Avilés, y Emi, del Cacereño.

Noel, el sustituto

Altamente extraño resulta el caso de Noel López. El velocista –la rapidez, siempre bien ponderada por Cervera, es una de sus grandes virtudes– ha participado este curso en 24 partidos ligueros de los 26 posibles, un 92%. Solo dejó de jugar contra el Celta Fortuna, en la Jornada 12, y contra el Lugo, en la 15. El Gallego, que ha tenido participación en el resto de fechas, apenas alcanza los 500 minutos de juego y fue titular por primera vez hace dos fines de semana, cuando le ganó la partida a Alassan en la visita al Arenteiro. De hecho, aunque solo cinco de los 13 futbolistas del prestigioso club de los 20 le superan en apariciones (además de David, las 15 de Dani, Landázuri, Juanjo y Gallego), todos, salvo Fabricio (con 1.277) le triplican en minutos, como mínimo. Noel promedia 20 por partido. Álvaro González, que se marchó en diciembre habiendo jugado solo nueve partidos, sigue figurando por encima de él en la lista de minutos. En su caso, más está siendo menos.

Noel López, durante el partido entre Tenerife y Racing Ferrol. / María Pisaca

Titulares y suplentes

El caso de Noel no solo es altamente excepcional, sino que es un ejemplo llevado al extremo de la tónica de Cervera esta campaña. Los miembros del club de los 20 lo son, fundamentalmente, porque monopolizan las titularidades. Del total de 29 futbolistas que ha utilizado el entrenador esta temporada en Liga, 26 son los que se mantienen actualmente en la plantilla vistas las salidas de Álvaro González, Josep Calavera y Ander Zoilo. Con los 13 privilegiados al margen, restan otros tantos. Entre todos suman solo 16 titularidades (por 251 de los habituales) y solo uno, Gastón Valles, ha jugado de salida en más de 3 partidos. Cuatro con el del sábado.

La pista de los cambios

Si bien son las titularidades el punto de partida desde el que parten generalmente las temporadas más prolíficas de cualquier profesional, puesto que un lugar en el once garantiza casi siempre un mínimo de 45 minutos de juego, la posibilidad de saltar al verde desde el banquillo es una buena alternativa. Máxime cuando, desde hace unos años, los entrenadores disponen de hasta cinco cambios a repartir en tres ventanas (sin contar el descanso) de interrupción del juego. Esto es, más minutos a repartir entre los suplentes siempre y cuando el técnico de turno lo tenga a bien. Lo estimó oportuno Cervera en todos los 20 primeros partidos, en los que siempre agotó las modificaciones. No obstante, su criterio ha cambiado desde la visita a Zamora en adelante. Solo en uno de los últimos siete partidos gastó el preparador todas sus balas. Tres cambios contra el Zamora, cuatro contra el Castilla, tres ante el Bilbao Athletic, cuatro en la visita del Ferrol al Heliodoro, tres en el campo del Arenteiro y cuatro el sábado pasado. En el parcial de los siete duelos más recientes, solo fueron cinco los cambios en la goleada al Guadalajara. Si bien la diferencia de minutos no para de subir al jugar casi siempre los mismos futbolistas inicio, la menor cantidad de cambios hace crecer también la brecha en el apartado de partidos jugados.

Gastón Valles, junto a Maikel Mesa en el banquillo del Heliodro. / María Pisaca

Los Olvidados

Mientras numerosos son los casos de futbolistas que apuntaban a ser fundamentales y han acabado cumpliendo las expectativas (Dani Martín, David, Landázuri, Juanjo, Aitor Sanz, Enric Gallego, De Miguel...) algunos se han ido quedando en la lista de decepciones. Bien por bajo rendimiento o simplemente por decisión técnica, destacan el escaso protagonismo de futbolistas como Maikel Mesa o Cris Montes. El lagunero no solo se queda la decena de partidos jugados en Liga, sino que en solo dos de ellos ha sido titular. Contra el Avilés, en la primera vuelta, y contra el Talavera en la Isla hace unas semanas. Maikel, suplente en ocho citas, jugó diez o menos minutos en siete de ellas. Solo ante el Arenteiro saltó al verde antes del 80. Fue en el 72 del duelo disputado en el Heliodoro el 29 de noviembre. Cris Montes, mientras, sale mucho peor parado. El paso por el club de uno de los fichajes más ilusionantes del verano –a sus buenos registros en Primera Federación con Unionistas o Eldense se añadía la curiosidad de haber nacido en la Isla– está resultando decepcionante. Y no es que haya estado mal. No ha tenido tiempo. Montes solo ha intervenido en seis partidos y no tiene minutos desde la jornada 13 contra el Arenas de Getxo en Gobela. Dos titularidades (en Cáceres y frente al Unionistas) y cuatro suplencias para poco más de 200 minutos.

Cris Montes, en uno de sus pocos partidos jugados con el CD Tenerife. / C.D.T.

La letra pequeña

Decisiones técnicas al margen, varios son los casos de futbolistas de la actual plantilla que bien pueden merecer un análisis particular. Marc Mateu, sin ir más lejos, fue titular en Guadalajara en la primera jornada de Liga y, de no haberse hecho daño entonces en el tobillo –una lesión aparentemente leve pero que le ha acabado persiguiendo durante toda la temporada– hubiese acabado jugando mucho. Similar es la situación de Javi Pérez, lastrado por varias lesiones musculares y que afronta ahora la recta final de su recuperación. Gastón Valles, que llegó en el mercado de enero procedente del Unionistas, ha jugado en todos los partidos que ha disputado el Tenerife desde su llegada a la Isla. Aunque la lesión de Jesús de Miguel le ha despejado el camino hacia los minutos, no hay duda de que a Cervera le gusta.