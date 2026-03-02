El CD Tenerife ata a uno de sus canteranos más prometedores

El CD Tenerife se garantiza la continuidad de uno de sus canteranos más prometedores. Francisco Sabina Rodríguez (22/09/2003, Santa Cruz de la Palma) sigue los pasos de Alberto Ulloa y amplía su vínculo con el representativo hasta el 30 de junio de 2028.

De esta forma, y según ha comunicado la entidad presidida por Felipe Miñambres (que inmortalizó el acuerdo con una foto junto al joven futbolista y el vicepresidente Ayoze García) el delantero formado desde pequeño en el Área de Fútbol Base blanquiazul "ve compensado su trabajo durante toda su trayectoria en el club tinerfeñista".

Habitual del primer equipo

Sabina, que debutó la pasada temporada con el primer equipo a las órdenes de Pepe Mel en Granada, se ha convertido esta campaña en un asiduo al primer equipo, con el que trabaja de forma habitual desde la pretemporada. Así, Álvaro Cervera lo ha utilizado esta campaña hasta en 11 encuentros. En uno de ellos, el de Copa del Rey frente al Alcalá, se estrenó como goledor del primer equipo en partido oficial.

Fran Sabina, autor del primer gol del Tenerife en Alcalá. / LOF

Su primer mensaje

"Agradecido con todos los que me han ayudado a llegar, y con ganas de seguir confiando en mis capacidades", ha declarado el protagonista en los medios oficiales del club tras un acuerdo que el propio Tenerife anunció con un emotivo vídeo en el que el más joven de los Sabina charlaba orgulloso junto a su padre, también de nombre Fran Sabina y conocidísimo prolífico goleador del fútbol canario con experiencia incluso en la extinta Segunda División B.