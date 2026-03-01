No hay crisis: el CD Tenerife le mete puntos a todos sus rivales directos en la clasificación de la segunda vuelta

Tiene razón Álvaro Cervera en que los resultados del CDTenerife se enjuician con frecuencia en función de lo que haga su más inmediato perseguidor y único rival por el ascenso directo, el Celta Fortuna, que el sábado volvió a tropezar y se dejó dos puntos contra el Mérida. Fue el resultado del cuadro vigués el que permitió poner en valor el empate conseguido por el representativo en inferioridad numérica contra el Avilés Industrial (1-1). Al contrario de lo que podía parecer el viernes, la jornada vuelve a arrojar un balance positivo para los blanquiazules: su ventaja sigue incólume –nueve puntos más el average particular– y queda una semana menos para que la competición acabe.

Tras el parón

Aunque ha habido un bajón en la cadencia del Tenerife, que se ha dejado siete puntos en las últimas cuatro jornadas, el bagaje de los blanquiazules en la segunda mitad del campeonato es mejor que el del resto de equipos instalados en la zona noble. Así, el plantel blanquiazul ha logrado incrementar en un punto su renta con el Celta Fortuna, que era de ocho puntos al cierre de la 19ªjornada. En este periodo, el representativo también ha alimentado su diferencia con otros equipos situados arriba. Con el Pontevedra, la renta era de 11 puntos al ecuador del campeonato y ahora es de 17. Con el Real Madrid Castilla, el colchón era de 13 y ahora también es ostensiblemente superior; y lo mismo ocurre con el Bilbao Athletic.

El problema, en casa.

«Es en nuestro estadio donde debemos ser más sólidos», sugiere Cervera, quien vio volar tres puntos contra el Racing de Ferrol en un error defensivo grave; y otros dos el pasado viernes en un partido que también parecía controlado con el 2-1. Mientras el representativo es el mejor visitante del fútbol nacional con nueve conquistas y la posibilidad de batir las plusmarcas de Benítez y Ramis –diez y once triunfos a domicilio en Segunda en sus respectivos años más exitosos–, es en la Isla donde el actual proyecto presenta más flojera. De hecho, ya en la primera vuelta ganaron en el Heliodoro tanto el Bilbao Athletic como Unionistas.

La fecha del alirón

Si la ventaja de nueve puntos –más el average particular con el Celta, ya encarrilado tras el 4-0 de la prmera vuelta– se mantenga hasta el final, el ascenso podría darse a principios de mayo. Ahora bien, el Tenerife aún tiene opciones para incrementar la brecha con el cuadro vigués, al que rinde visita en apenas dos semanas. Un triunfo en Galicia podría anticipar el matemático ascenso a abril, un hecho nunca visto en la historia de la categoría con el actual formato de competición. A este paso, también podría caer la marca de puntos que firmó el CDCastellón con 83, los mismos con los que subió el Racing, aunque desde el vestuario subrayan que el objetivo prioritario «es subir», no hacerlo con récord.

El calendario

Lo más inmediato para el representativo es brindarle a la afición una alegría que se ha resistido en los últimos dos intentos. Este sábado viene el Lugo, uno de los equipos en mejor forma de la segunda vuelta, un periodo donde ha sumado apenas tres puntos menos que el Tenerife. A continuación vendrá el muy esperado duelo directo con el Celta Fortuna, previsiblemente en Balaídos, aunque sin confirmación oficial por parte del club anfitrión; y el 22 de marzo espera en el Heliodoro otro filial, el del Atlético Osasuna, de momento el equipo con peores dígitos tras el ecuador de la competición.

Noticias relacionadas

La próxima jornada

A partir de ahora, hasta los más pequeños detalles cuentan y tienen influencia. Por ejemplo, la fecha y horario en que jueguen cada uno de los dos únicos aspirantes que ya quedan vivos en la puja por el ascenso directo. Este próximo fin de semana volverá a ser el Tenerife el que salga a escena antes. Lo hará el sábado y jugará en el Heliodoro frente al Lugo. Si gana, podrá meterle todavía más presión al Fortuna, cuyo margen para el error se reduce a la mínima expresión. Los celtiñas, sin el concurso del sancionado Adriá Capdevila, se miden a domicilio al Guadalajara. Difícil rival justo antes del duelo directo entre primer y segundo clasificado.