La ventaja del CD Tenerife se mantiene en los nueve puntos

La mayor alegría del fin de semana llegó para el CD Tenerife este sábado desde el Municipal de Barreiro, donde su único oponente por el ascenso directo se dejó dos puntos de oro en su cruce con el Mérida (1-1). El filial vigués se quedó con un futbolista menos sobre el terreno de juego y acabó cediendo un empate en su propio feudo. Fue un partido accidentado y en el que el club extremeño marró hasta dos penaltis.

El inesperado resultado del equipo gallego mantiene la ventaja del representativo en nueve puntos a falta de 12 jornadas por disputarse. A este paso, el ascenso blanquiazul a Segunda podría confirmarse a primeros de mayo –si se mantuviese esta renta– o incluso a finales de abril si el equipo de Álvaro Cervera lograse abrir brecha en los partidos que vienen.

El tropiezo del filial vigués se produce a solo dos semanas del partido que medirá al primer y segundo clasificado. De momento, el Tenerife ha informado de que tendrá lugar en Balaídos, mientras en la web oficial del equipo local se anuncia en Barreiro. Si finalmente se disputase en el coliseo donde celebra sus partidos el primer equipo, se jugaría apenas 24 horas más tarde del choque de Europa League que disputarán Celta y PAOK de Salónica en el mismo escenario.

Sea como fuere, el tropiezo del segundo equipo del Celta permite al Tenerife da por muy bueno el resultado que obtuvo el viernes frente al Avilés. Un empate en inferioridad numérica, misma situación con la que le tocó lidiar al Fortuna en su partido con el Mérida. Su futbolista Adriá Capdevila fue expulsado a los 60 minutos, apenas siete antes de que llegase el tanto de Areso que llevó las tablas al marcador.

La previsible sanción a Capdevila debilita al equipo gallego para su próximo compromiso a domicilio, que será el 8 de marzo en Guadalajara. Apenas 24 horas antes, el Tenerife habrá jugado en casa contra el CD Lugo.