CD Tenerife - Real Avilés Industrial de hoy: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

El CD Tenerife afronta hoy, viernes 27 de febrero, una cita clave en el Heliodoro Rodríguez López. El equipo de Álvaro Cervera recibe al Real Avilés Industrial con el objetivo de sumar tres puntos fundamentales que le permitan seguir liderando el grupo con una ventaja sólida sobre el segundo clasificado. La afición chicharrera espera que llegue este partido, que será retransmitido en esta plataforma por si no puedes acudir al estadio.

El conjunto chicharrero logró una victoria agónica ante el Arenteiro gracias a un penalti transformado por Gastón en el último minuto del tiempo añadido, un triunfo que le permite mantener una ventaja de nueve puntos sobre el Celta Fortuna, segundo clasificado. Los blanquiazules necesitaban reaccionar y regalarle una alegría a su afición tras encadenar dos jornadas sin ganar.

La derrota en casa frente al Racing de Ferrol (0-1) y el empate en Lezama ante el Bilbao Athletic habían sembrado dudas en el equipo dirigido por Álvaro Cervera, pero el tanto del delantero uruguayo en el descuento sirvió para romper la mala dinámica y devolver la confianza al conjunto del CD Tenerife.

Por su parte, el Real Avilés Industrial lleva cinco partidos sin ganar, encadenando cuatro derrotas y un empate en la última jornada. Los asturianos ocupan la posición 13º de la clasificación con 31 puntos. En el partido de ida, los chicharreros vencieron 0-1 con un tanto de Enric Gallego.

Real Avilés - CD Tenerife / Angecia LOF

¿A qué hora juega el CD Tenerife esta jornada?

El CD Tenerife - Real Avilés Industrial se jugará hoy, viernes 27 de febrero a las 20:15 hora de Canarias (21:15 hora peninsular). El duelo corresponde a la jornada 26 del grupo 1 de Primera Federación Versus E-Learning y se disputará en el estadio Heliodoro Rodríguez López (Santa Cruz de Tenerife).

Así puedes ver el CD Tenerife - Real Avilés Industrial

El partido entre el CD Tenerife y el Real Avilés se podrá ver a través del Canal Lineal de la competición, disponible en las operadoras: LaLiga+, DIGI, Orange TV, Zapi, +Media, Euskaltel, Telecable y FootballClub. Además, Movistar Plus+ ofrecerá el partido como parte de su suscripción mensual de 9,99 euros.

Recuerda que en ElDia.es puedes estar al tanto de todas las noticias del CD Tenerife y, por supuesto, de este encuentro.