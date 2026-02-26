Álvaro Cervera confirma tres bajas para el partido contra el Avilés

Nacho Gil será baja en el partido de este viernes del CD Tenerife ante el Real Avilés Industrial. El valenciano viene de perderse la visita al Arenteiro por unas molestias musculares que acusó en el encuentro anterior. En principio, una vez descartada una rotura muscular, podrá trabajar con normalidad el próximo lunes.

La de Nacho no será la única ausencia en el compromiso de la 26ª jornada del Grupo 1 de Primera RFEF. Marc Mateu y Cris Montes tampoco estarán disponibles. El lateral no ha terminado de recuperarse de la lesión de tobillo que sufrió a finales de agosto, en el partido de la primera jornada ante el Guadalajara. «Le ha estado dando la lata», confirmó Álvaro Cervera. "Ha estado entrenando con dolor y medicación, y ha llegado un momento en el que estaba sufriendo mucho, así que ha parado para ver si encontramos una solución y puede ser feliz jugando", añadió antes de referirse a Cris. Su caso es diferente, una gastroenteritis.

En el otro lado de la balanza están Jesús de Miguel, Javi Pérez e Iván Chapela. Los tres podrán forma parte de la lista de convocados. El delantero llevaba dos jornadas sin ser citado por una lesión muscular, y el centrocampista mucho más, desde finales de octubre. Y Chapela sería la gran novedad por tratarse del último fichaje realizado por el club en el mercado de invierno. En cualquier caso, el club no confirmará la lista hasta la hora previa al comienzo del partido.

También habrá que esperar para saber una alineación que volverá a estar condicionada por la baja de Nacho Gil. Cervera maneja dos alternativas, "jugar con un extremo, a pierna natural o cambiada», o hacerlo con un centrocampista, que fue la opción elegida en la visita al Arenteiro. Fabricio fue el encargado de desempeñar la función de Nacho. «Jugando en casa puede ser diferente porque el equipo llevará más la iniciativa y podríamos jugar con un extremo más profundo y que ayude menos en el centro del campo, pero lo tenemos que decidir y ver cómo juega el rival", comentó Álvaro Cervera.