El próximo rival del Tenerife: de equipo revelación a ser el peor de la Liga

De revelación a desplome. El Real Avilés Industrial, rival del CD Tenerife esta semana (los asturianos visitan el Heliodoro Rodríguez López el viernes a partir de las 20:15), se ha derrumbado en los últimos dos meses de competición. El cuadro asturiano marchaba quinto cuando, el 13 de diciembre, recibió al representativo en el Román Suárez Puerta. El duelo, que concluyó con triunfo visitante por 0-1 gracias al solitario tanto de Enric Gallego a la salida de un córner, marcó un antes y un después en la temporada de los avilesinos.

El Avilés se cayó entonces de la zona de promoción y nunca llegó a recuperar los puestos de privilegio. Ahora, víctima de su propia mala racha, el equipo de Dani Vidal mira con preocupación a la zona roja de la tabla, solo cuatro puntos por debajo.

Su entrenador, al límite

Un escenario preocupante para el recién ascendido a la Primera Federación. Tanto, que en Avilés se llegó a especular con un posible cambio de técnico si el cuadro blanquiazul cedía el pasado fin de semana frente al Real Madrid Castilla. El duelo concluyó 1-1 y Vidal salvó el 'match ball'. El entrenador salió vivo, pero no reforzado.

Ahora cuesta abajo y aparentemente bloqueado, el Avilés era el equipo revelación de la temporada cuando, el sábado 13 de diciembre, recibió en su campo al Tenerife. Se midieron aquella tarde los dos equipos más goleadores del Grupo 1 de la Primera Federación y el enfrentamiento pintaba atractivo: el inesperado aspirante desafiaba al gigante. No solo ganó Goliat, sino que David se fue abajo a partir de entonces. De quinto a decimotercero.

Los jugadores del CD Tenerife celebran la victoria contra el Avilés en el partido de la primera vuelta. / Agencia LOF

Solo siete puntos sobre 30 en juego

A pesar de que ganó al Racing Ferrol el siguiente fin de semana por 2-1, no consiguió el Avilés recuperar la zona de privilegio y, en adelante, ha experimentado una sorprendente involución. Para muestra, sus resultados. Desde que el Tenerife ganó en el Suárez Puerta, victoria tinerfeñista incluida, el Avilés cuaja un parcial de dos victorias, siete derrotas y un empate en los siguientes diez partidos para siete puntos de 30 posibles (un 23%). Tras vencer por 1-2 al Ferrol, y por este orden, el equipo asturiano perdió contra el Ourense (2-1) y el Pontevedra (0-3), le ganó al Bilbao Athletic (por 0-2) y, seguidamente, encadenó cuatro derrotas consecutivas: Lugo (1-2), Mérida (1-2), Arenteiro (6-3 en un partido loco y tras el que futbolistas y club acabaron pidiendo disculpas a su afición) y Celta Fortuna (4-2). La igualada a un tanto contra el Castilla de hace unos días taponó la herida, pero el corte sigue sin estar suturado.

El peor en los últimos cinco partidos

Sacando la victoria en Ferrol de la ecuación, el parcial es de cuatro puntos sobre 24 en juego, 11 goles a favor y 19 en contra. También de uno de 15, el peor equipo de la Liga en ese mismo intervalo. El Avilés sigue siendo uno de los equipos que más anota (37 dianas, solo por detrás de las 41 del Celta B y las 45 del Tenerife), pero su mal balance defensivo le penaliza en exceso. El visitante del Rodríguez López este viernes es el equipo que más encaja del grupo con 43 goles (ningún otro equipo alcanza o supera los 40) y de toda a Primera Federación. Hace aguas en su propia mitad de campo.

Pero un buen visitante

Los avilesinos, por contra, se aferran a sus buenos registros lejos de su estadio. El Avilés es el quinto mejor visitante del Grupo 1 con 16 puntos. El 'ranking' de foráneos, cómo no, también lo lidera el Tenerife (con 30 unidades lejos del Heliodoro). De hecho, dos de sus tres últimas victorias las han sumado los de Dani Vidal lejos del abrigo del Suárez Puerta.

El triunfo por 1-2 en Barakaldo de la Jornada 15 (justo antes de recibir al equipo de Cervera) y el 0-2 de Lezama contra el Bilbao Athletic de la Jornada 20. Dos campos, por ejemplo, en los que el propio representativo no fue capaz de ganar esta temporada. Los insulares cedieron en Barakaldo por 2-0 –en su peor partido hasta la fecha con mucha diferencia– y no fueron capaces de pasar del 0-0 contra los cachorros del Athletic en un duelo muy parejo y con pocas oportunidades de gol.

El Tenerife, tras perder contra el Ferrol

Con todo, si bien la de este viernes no apunta a ser la tarea más complicada para el Tenerife en la actual campaña, tampoco harían bien los de Cervera en fiarse del mal momento de su rival. El técnico, eso sí, ha valorado siempre de forma muy positiva la actitud de un grupo que no se sale nunca del camino correcto. Además, la reciente derrota por 0-1 contra el Ferrol no deja margen alguno para la relajación de los tinerfeñistas, que aspiran a brindar a su público el triunfo que se escapó un amargo Sábado de Carnaval.

Enric Gallego se lamenta tras una oportunidad perdida en el partido contra el Racing Ferrol. / María Pisaca

El partido de los más veteranos

El duelo entre Tenerife y Real Avilés de este fin de semana traerá consigo una curiosa coincidencia: la de los cuatro futbolistas más veteranos de toda la Primera Federación. 41 años tienen Natalio, del Avilés y ex del representativo, y Aitor Sanz.

El capitán blanquiazul, unos días mayor que Natalio, se perdió el choque de la primera vuelta. A su vez, son 39 las vueltas al sol que han dado Enric Gallego y Babin, también uno por cada equipo. El central francés es el jugador de campo con más minutos de la categoría con 2.240.