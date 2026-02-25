CD Tenerife, el anfitrión menos dominical

La 'lotería' del reparto de los horarios de los partidos del Grupo 1 de Primera RFEF, condicionada por las propuestas del operador televisivo y la correspondiente aprobación del Departamento de Competiciones de la Federación, ha alejado al Tenerife de la franja tradicionalmente más futbolera, la de los domingos por la tarde. Es más, tampoco es que el equipo blanquiazul esté acostumbrado a jugar como local el séptimo día de la semana. De hecho, es el anfitrión menos dominical de todos.

Después de doce actuaciones en campo propio, el Tenerife solo ha jugado en domingo delante de su afición dos veces, una en horario matinal (11:00), el 21 de septiembre con el Ourense como rival (3-0), y otra casi a la hora del almuerzo, cuando derrotó al Real Madrid Castilla por 4-2 el 25 de enero (15:00).

Lo que queda

De resto, un viernes (9 de enero con el Talavera) y nueve sábados. Y la tendencia no va a cambiar, al menos a corto plazo, por lo que indican los horarios ya confirmados de las próximas jornadas. El Tenerife recibirá al Real Avilés Industrial este viernes (20:15) y al Lugo el sábado siguiente (15:15). Queda por ver qué pasará con los cinco encuentros que restan en el Heliodoro Rodríguez López contra Osasuna B, Cacereño, Arenas, Barakaldo y Pontevedra.

Y dentro de la abundancia de sábados, no es que el público se haya podido acomodar a un único horario. El Tenerife ha jugado ese día a las 15:15 (1), las 17:30 (5), las 20:00 (2) y las 20:30 (1). Añadiendo el único viernes y los dos domingos ya tachados del calendario de Primera RFEF, el abanico se ha abierto a un total de siete horarios diferentes para a disputa de doce encuentros.

¿Qué efecto ha tenido esta disparidad en la presencia de espectadores en el estadio? No es nada fácil precisar porque intervienen más factores, como el tipo de rival –la entrada más baja coincidió con la visita del Arenteiro y la más alta, con la del Castilla–, la coincidencia de otras ofertas de ocio... No tanto los resultados, que siempre han sido el mejor reclamo. Entre unas cosas y otras, la media es de 13.075 butacas ocupadas por partido, con el pico más alto en las 17.020 del duelo con el Castilla (por delante de las 14.095 del triunfo ante el Zamora y las 13.937 de la goleada al Ourense) y el más bajo, en las 10.826 del Tenerife-Arenteiro del 29 de noviembre.

El rey de los sábados

La cuestión es que es el equipo que entrena Álvaro Cervera es el que menos veces ha jugado en domingo esta temporada (2) como local de los 20 participantes en el Grupo 1 de Primera RFEF. En cambio, es el rey de los sábados (9). La parrilla global de todo el curso deja algún que otro dato llamativo. Por ejemplo, hay 14 clubes que ya han competido en casa cinco o más veces en domingo: Ponferradina (5), Celta Fortuna (5), Mérida (6), Lugo (6), Barakaldo (6), Arenteiro (6), Ourense (7), Talavera de la Reina (7), Bilbao Athletic (7), Cacereño (7), Zamora (8), Real Avilés Industrial (8), Osasuna Promesas (8) y Guadalajara (9). Pasando a los sábados, hay dos que han abierto sus estadadios menos de cuatro veces ese día:Zamora y Barakaldo (3). Y quedan seis que todavía no han probado los viernes ejerciendo el papel de anfitriones; y no lo harán, al menos, hasta la vigésima novena jornada. Se trata de Pontevedra, Zamora, Arenas, Guadalajara, Ourense y Osasunsa Promesas.