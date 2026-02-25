Baba se revaloriza con gol y Zoilo ya es importante para el Nástic

La dirección deportiva del CD Tenerife tiene motivos para sentirse satisfecha con el trabajo realizado hasta la fecha, y no solo por los números sobresalientes del representativo, que comanda con mano de hierro su grupo en Primera RFEF y ya avista el ascenso a dos o tres meses vista. Por parte del grupo de trabajo que lidera Manu Guill también se han logrado resultados notables en las tareas de reubicación de los futbolistas que no resultaban imprescindibles para Álvaro Cervera. Además, otras operaciones de las cerradas en enero están obteniendo igualmente un balance altamente satisfactorio.

El caso que más luce es el de Babacar Diocou. El delantero fichado por el Tenerife en verano y cedido al Arenas de Getxo cambió de destino en esta última ventana, pasando a jugar en el fútbol profesional de la mano del Granada CF. «La cesión es remunerada», confesaba Guill en su última comparecencia ante los medios. En el cuadro nazarí Baba no solo suma minutos de nivel, es que además ha logrado estrenar su cuenta goleadora en su segundo partido en la Hypermotion. Lo hizo saliendo del banquillo el pasado viernes contra el Ceuta y con un tanto que le permite inaugurar su casillero de goles a escala profesional. El club isleño ha fijado para él una millonaria cláusula de compra, de modo que lo más natural es que en verano incurra en una de estas dos hipótesis: que vuelva para ser partícipe del proyecto de la 26/27 o sea traspasado dejando un suculento botín en las arcas del Heliodoro. Si finalmente es recuperado para la plantilla blanquiazul, podría estrenarse con los colores del representativo y jugar por primera vez en el Rodríguez López, una posibilidad que se le resiste desde que firmó por el Tenerife y salió a préstamo por falta de fichas en el equipo blanquiazul.

También están teniendo índices altos de protagonismo los jugadores reubicados en el otro grupo de Primera RFEF. El lateral Ander Zoilo ya se ha hecho importante en las filas del Nástic de Tarragona, que viene de firmar un triunfo con el exblanquiazul como titular, una condición en la que se ha asentado en apenas unas semanas. Exactamente lo mismo estaba ocurriendo con Josep Calavera en el Hércules, con el que jugó cuatro partidos seguidos, pero unas molestias musculares han obligado a parar al centrocampista de Cabra del Camp.

En invierno hubo más operaciones suscritas por el equipo que compone la dirección deportiva. De momento, casi el único lunar está siendo la situación de Sergio Aragoneses Jr. en el Arenas de Getxo. El gallego aterrizó en el histórico club vasco con la voluntad de jugar y estrenarse así en la categoría de bronce, pero hasta el momento no ha sido elegido por su entrenador, Jon Erice, y su equipo ha hilvanado tres derrotas consecutivas que comprometen seriamente su permanencia. Se supone que la oportunidad para el tinerfeño llegará muy pronto.

El número de operaciones suscritas en enero pudo ser mucho mayor si finalmente jugadores como Cris Montes o Jeremy Jorge hubiesen accedido a salir. Tenían pretendientes de sobra, tanto en el grupo del Tenerife como en el otro de Primera RFEF, pero ambos decidieron quedarse en busca de una oportunidad que no les llega. Especialmente doloroso es el caso del tinerfeño, que regresaba a casa para cumplir un sueño, pero no cuenta apenas nada para Cervera.