El otro grán récord de Aitor Sanz con el CD Tenerife

Aitor Sanz Martín (San Agustín de Guadalix, 1984)acaba de superar el increíble listón de las 400 comparecencias oficiales con la indumentaria del CD Tenerife pero también ha rebasado otra marca todavía más elocuente, y que ha pasado desapercibida. El centrocampista madrileño también ha logrado durante esta campaña rebasar los 500 encuentros completos, esto es, partidos que empezó y acabó –se contabilizan aquellos en los que fue titular, disputó los 90’ y la prolongación– sin ser sustituido ni expulsado. En esta nueva plusmarca se tienen en cuenta no solo las veces que jugó con los colores del representativo, sino también con los otros equipos (San Sebastián de los Reyes, Real Unión de Irún, Zamora y Real Oviedo) con los que disputó compromisos en Segunda y Segunda B, así como en la Copa del Rey.

Desde que el 16 de enero de 2004 jugase su primer partido completo, un Sanse-Zamora con apenas 20 años de edad, han pasado más de dos decenios hasta que el pasado sábado pudo rubricar su encuentro entero más reciente, el Arenteiro-Tenerife del que su equipo rescató un triunfo en la prolongación que le permite para robustecer su liderato.Yacercarse al ascenso, que es su gran anhelo. «No me fijo mucho en hacer números, sino en el bien colectivo; con el tiempo aprendes que eso está por encima de todo», sugiere.

Llama la atención que la inmensa mayoría de los encuentros de Aitor los jugase íntegros. En total, los que disputó como titular y sin ser sustituido representan tres cuartas partes, un 74,4%. Es decir, 503 de los 676 que contempla su impecable currículo, al que tan solo le ha faltado esrenarse en Primera.

Aitor Sanz, en la puerta 16 del estadio. / CD Tenerife

Desde que llegó al Tenerife, este porcentaje de partidos completos se eleva muy considerablemente. De sus 403 encuentros de blanquiazul, 369 los jugó siendo titular y los vivió hasta el final sobre el terreno de juego. Este dato tiene muchísimo valor porque evidentemente excluye todas las ocasiones en las que fue suplente y que, por cierto, han ido reduciéndose conforme su carrera ha ido avanzando hasta el epílogo. Así, en el Sanse con 19 años jugó muchas veces en su primer año en Segunda B, pero todas desde el banquillo.

Mayoría absoluta de titularidades

En el resto de equipos por los que ha pasado, son mayoría las veces en las que partió desde el once inicial. Lo hizo con compañeros de toda procedencia, tipología y edad. Entre los que repitieron a su lado con más brillo figuran nombres como Sergio González o Álex Corredera, ambos ahora en el fútbol profesional de la mano del Burgos y del Sporting, respectivamente. Y en sus primeros años, junto a un canterano ilustre como Ricardo León. Sanz no aterrizó con el rol de titularísimo, que se fue ganando con su propio rendimiento y beneficiándose sin quererlo de una baja inesperada por lesión, la de su compañero Íñigo Ros, que había cumplido a muy buen nivel el año del último blanquiazul a Segunda.

Con el paso de los años, Aitor ha aprendido «a saber donde uno puede equivocarse y dónde no, también a dosificar los esfuerzos y a gestionar la frustración». Desde la adultez de su carrera, ha ido reduciendo casi a cero la cifra de expulsiones en una posición siempre sensible a las amonestaciones como es la suya. En toda su trayectoria ha visto una roja solo siete veces, la última en la campaña 2022/23 con el Tenerife.

Un Aitor que ha sido suplente en tan solo tres oportunidades a lo largo de este curso (ante Ponferradina, Osasuna B y Zamora) se toma como un desafío personal «acabar cada partido» y demostrarse a sí mismo que puede llegar «hasta el final». En plenitud de condiciones y con un gran éxito coral a la vuelta de la esquina, le falta otro récord. El de los 413 partidos de Molina. Ya suma 403.