25 partidos y ni una roja

En un contexto donde la competición se vuelve bronca por momentos, como así demostró el muy accidentado duelo entre Racing de Ferrol y Celta Fortuna disputado el pasado viernes, el ejemplo del Tenerife es digno de poner en valor. El cuadro blanquiazul es el único de la categoría que no ha visto salir expulsado a ninguno de sus futbolistas en los 25 partidos disputados hasta la fecha por parte del equipo de Álvaro Cervera.

El representativo no es solo el indiscutido líder de la categoría, también el que mejor respeta el reglamento, al menos a tenor de las decisiones de los colegiados. El cuadro isleño superó el sábado en el feudo del Arenteiro el listón de las 50 amarillas, con el mérito añadido de no haber incurrido nunca en una infracción lo suficientemente grave como para que alguno de sus hombres dejase al grupo en inferioridad numérica.

Los datos del Tenerife contrastan con el conjunto de los dos grupos que componen la Primera RFEF, con más de 140 expulsiones y partidos como el de A Malata donde se produjeron hasta una por bando. En el caso de Zelaya, del Ferrol, por morder a un contrario en una de las acciones que más repercusión ha tenido en esta última jornada liguera. De hecho, el que fuera autor del único gol del Racing en el Heliodoro se ha visto obligado a pedir disculpas por su deshonesto comportamiento público. El promedio de amarillas en Primera RFEF era de 4,67 por partido al cierre del fin de semana anterior; en el caso del Tenerife, apenas ve dos por jornada. Y en cuanto a las rojas, la media es de 0,3 por encuentro disputado en la competición de bronce.

El hombre más tarjeteado del Tenerife es Enric Gallego, con un total de nueve amarillas, seguido por otro de los veteranos y capitanes, Aitor Sanz, que contabiliza seis. Al filo de la suspensión sigue Nacho Gil, que no pudo jugar en O Espiñedo por estar lesionado. Estos altos índices de deportividad están en la antítesis de los que arrojó el Tenerife que consumó el descenso a Primera RFEF al cabo de la campaña anterior. Probablemente a consecuencia de la desesperación por que no llegaban los buenos resultados, casi una decena de futbolistas blanquiazules fueron expulsados. Algunos con el recorrido y experiencia de Jeremy Mellot o Sergio González, ambos ahora en la Hypermotion de la mano del Castellón y el Burgos, respectivamente. También acabaron expulsados al menos alguna vez durante la funesta campaña anterior algunos jugadores que aún figuran en nómina blanquiazul como José León, Anthony Landázuri o el canterano César. La dinámica negativa, la frustración y los nervios les arrastraron como al resto. Ahora, la película es bien diferente y el Tenerife luce no solo por sus triunfos, también por su cero en el casillero de cartulinas rojas. En el campo del Arenteiro, sin ir más lejos, hubo tan solo una amonestación para los de Cervera, la que vio José León. El líder lo es en todas las facetas.