El CD Tenerife, visto por expertos en Primera RFEF: "Nunca habíamos visto nada igual"

A propios y extraños, a los que le siguen desde muy cerca y a los que solo miran a la clasificación de vez en cuando, a los que ya conocían la categoría y a los que se acercan a ella ahora. El CD Tenerife sorprende y agrada a todos. A estas alturas de la temporada hay unanimidad a la hora de valorar el trabajo de construcción de la plantilla, considerar al representativo casi único aspirante al ascenso en su grupo y dar por hecho que el ascenso es ya solo una cuestión de tiempo.

«Son muchos años siguiendo al Tenerife y no había visto nada igual», precisa José Juan Gutiérrez, un ilustre del representativo que ha sido parte de la institución desde todos los perfiles posibles. Primero futbolista, luego secretario técnico, más adelante delegado. Ahora, desde un ángulo en el que admite estar «disfrutando muchísimo» como un aficionado más. «Si tuviese que destacar algo, es el ambiente en los viajes. Se ha regenerado el sentimiento tinerfeñista, que estaba perdido», aduce el exdelantero.

Nombres propios

«Además, como canterano que fui, me quedo con la apuesta por los jugadores de la tierra. En Lezama jugó De Vuyst y no desentonó;¿cuánto tiempo ha tenido que pasar para que al menos nuestro segundo portero fuese de la tierra?Yel nivel que está dando David es sencillamente descomunal, como así vimos otra vez el sábado pasado», apunta a la hora de encumbrar a algunos nombres propios. Por otra parte, agradece que la apuesta realizada por fichajes foráneos «esta vez sí» haya sido para ofrecer desequilibrio y calidad. Entre los nuevos, destaca a dos: al portero Dani y al atacante Nacho, al que echó en falta en el campo del Arenteiro.

Andriu conoce la competición porque jugó para varios equipos peninsulares de distinto corte. Nunca vio nada como lo de este Tenerife, aunque establece ciertas analogías con el Castellón de hace dos temporadas. «Penaliza errores del rival, como ocurrió en el partido reciente ante el Real Madrid Castilla», dice sobre el bloque de Cervera. «Cuando se pone por delante, es difícil parar al Tenerife», resume el ahora central del Real Unión, de Tercera RFEF.

«ACervera le gusta tener el control del partido. Cuando lo consigue, mucho mejor para el beneficio colectivo», analiza desde el punto de vista futbolístico. En cuanto a la clasificación, aprecia un despegue evidente a partir del parón invernal, una vez ya el Tenerife había conocido la categoría y a los rivales. «Tenemos que quedarnos con que el equipo ha ido incrementando ventajas. Si viene otra racha negativa, el grupo está preparado para que salgamos como salimos de la que ya tuvimos. Estamos cerca, más cerca cada día, pero no hay que confiarse porque esto es muy largo», dice desde su propia experiencia. En este sentido, pone en valor que el representativo sepa cerrar partidos tan intrincados como el del pasado fin de semana, donde había riesgo «de no ganar y que aparecieran algunos debates».

José Antonio Duro es periodista y presenta el programa oficial de la categoría, de modo que tiene contacto directo con protagonistas de casi todos los equipos. Según relata, al Tenerife le ven en otra dimensión. Desde hace varios meses viene avisando de las dificultades de la categoría, pero también de la neta superioridad del representativo para sortear cualquier obstáculo o tipo de partidos. «Tenía la percepción de que el Celta Fortuna no aguantaría el ritmo del Tenerife, pero sí esperaba a otros competidores», admite. En este sentido, cree que la gran decepción ha sido el Racing de Ferrol, que ya aparece a 20 puntos del líder.

«Por el conocimiento y seguimiento que he hecho a la categoría, lo del Tenerife son palabras mayores. A este ritmo, va a poder permitirse algún empate e incluso aún pinchazo más, algo a lo que no acostumbraba desde que empezó la segunda vuelta y hasta que llegó el tropiezo con el Ferrol», responde. «En la distancia emociona ver a tanta gente disfrutando con su Tenerife, como ha ocurrido prácticamente en todos los desplazamientos que ha hecho el equipo de Cervera a la Península», concluye.

A la hora de hablar de protagonistas, se queda con los dos hombres récord. Un Cervera que acaba de superar a Oltra como entrenador con más partidos en la historia de la institución y que «está haciendo muy buen trabajo», dice del míster. Pero no olvida al hombre que acaba de rebasar el «increíble» listón de los 400 partidos de blanquiazul. «Para mí, una de las claves del éxito se llama Aitor Sanz. Once tras once, le sigo viendo. Solo alguna vez se ha permitido Cervera darle descansos, con un Juanjo a un grandísimo nivel. Es el capitán, el icono, el que da ejemplo, el que tira del resto. Es verdad que ha habido momentos puntuales en los que se discutió al Tenerife, incluso en su propio entorno cuando cayó ante Unionistas o Bilbao Athletic, pero aquello fue pasajero y quedó muy atrás». En cambio, el entorno y el periodismo ha sido mucho más comprensivo con el paréntesis reciente de dos partidos sin ganar y marcar. Que quedó cerrado con el balsámico penalti transformado por Gastón en la prolongación de O Espiñedo.

Para Duro, el potencial blanquiazul está en su capacidad económica para fichar y, por supuesto también, en las buenas elecciones que ha hecho en verano y en invierno. «El club está en la antítesis de tener un problema:tiene tantos recursos que muchos jugadores de nivel están abocados al banquillo. Pero bendito privilegio para Cervera. De hecho, para mí la gran sorpresa de la temporada es el nulo protagonismo de Maikel Mesa», expone. «También sorprende la ambición que el club ha mostrado en el mercado de invierno», dice Duro, para quien Chapela, Antal o Gastón son futbolistas de lujo. Que, en el caso del uruguayo, ya están valiendo para sofocar contratiempos como las molestias de Jesús de Miguel o la conveniencia de dar descansos, cuando se pueda, al pichichi Enric Gallego.

Gastón celebra su gol en Espiñedo. / Agencia LOF

El también periodista Juanma Sevilla narró el ascenso a Segunda del Albacete Balompié. El modelo del equipo manchego ejemplifica que el tránsito por la Primera RFEFse convierte en muchas ocasiones en una oportunidad para renacer. Ya su entender, la temporada fascinante que está viviendo el equipo del Carlos Belmonte no habría sido posible sin el proceso de solidificación que se produjo a todos los niveles con el llamado riazorazo, la ocasión en que el Alba ascendió contra todo pronóstico en el campo del Deportivo de La Coruña, que partía como el gran favorito.

«El Tenerife es un equipo que, como mínimo, tiene que estar en Segunda. Yo tenía claro que iba a estar arriba, pero me está llamando muchísimo la atención la tremenda distancia respecto a los perseguidores. No es habitual tener una renta tan amplia, pero eso demuestra diligencia en la construcción de la plantilla. Me atrevería a decir que tiene más recursos que tres o cuatro equipos de Segunda», verbaliza el periodista de Castilla La Mancha Radio.

Para Sevilla, «es clave subir al primer año tras el descenso, como hizo el Albacete y va a hacer el Tenerife». A su parecer, la caída a la división de bronce «es traumática y supone un mazazo, pero el riazorazo para el Albacete significó un antes y un después». Añade el informador manchego que «la situación institucional y deportiva es más cómoda y apacible que antes del descenso;sin ir más lejos, el club viene disfrutar de una gran eliminatoria contra el Real Madrid en la Copa del Rey y contra con el Barça. La confirmación de que salió más fuerte tras pasar por el castigo de quedarse fuera de la rueda del fútbol profesional».

Vaticinios optimistas

«Mi pronóstico es que el Tenerife subirá a la primera, y con comodidad, sin pasar por los severos problemas que han tenido otros históricos ilustres en esta misma categoría», añade. «Conseguido lo más difícil, ya solo quedar los últimos pasos», dice tras apreciar en la distancia la capacidad del representativo para salir indemne incluso de escenarios tan difíciles como el que se encontró la semana pasada en Orense.

Precisamente desde Galicia es conveniente escuchar a Adrián Candal, de Radio Coruña, pues un histórico como el Dépor tardó cinco años en salir del abismo y el Tenerife está próximo a lograrlo a la primera. «Para mí, el primer acierto es la continuidad del entrenador . Cuando sufres un descalabro como es descender y abandonar el fútbol profesional con un escudo como el del Dépor en su momento y ahora el Tenerife , lo normal es ponerse nerviosos. Y acierta el club apostando por un técnico contrastado y que conocía la casa. Ya el año pasado, el equipo en Segunda mejoró mucho con su llegada . Ahora se ven los frutos de esa apuesta; esa paciencia no la tuvieron aquí», señala.

El efecto Felipe

«Luego, ha sido acertado dotar al club de gente profesional como Felipe Miñambres. Para mí, otro gran movimiento. Desde esas base sólidas se ha configurado una plantilla diferencial para Primera RFEF. El Deportivo también gastó mucho, pero sin todos esos ingredientes que te cuento», aduce desde el conocimiento de la categoría, donde están siendo resolutivos y desequilibrantes nombres como los de De Miguel, Gil o Dani.

Idéntica reflexión hace el también periodista Fran Butrón desde Algeciras:«Elregreso del Tenerife a Segunda se recordará por victorias como la del sábado, donde uno se deja de trajes para competir en el barro. El Tenerife está haciendo a la perfección todo lo que pide la Primera RFEF a un recién descendido y así se sigue reflejando en la clasificación».