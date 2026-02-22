El Celta Fortuna ya es el único rival para el CD Tenerife: las distancias con el resto de perseguidores se agrandan

Probablemente, uno de los goles más importantes de toda la temporada. Gastón Valles acalló el sábado desde el punto de penalti (98’) todos los debates y dudas que habrían arreciado si el marcador en O Espiñedo se hubiese mantenido en empate. Su acierto desde los once metros en el tiempo de prolongación ratifica la solidez del liderato del Tenerife, que había dormido el sábado con solo seis puntos de ventaja y ahora vuelve a tener nueve.

De este modo, el Celta Fortuna se queda como único rival del Tenerife para la única plaza de ascenso directo, ya con el resto de competidores muy distanciados. Así, el Pontevedra ya aparece 17 puntos por detrás con el goal average particular encarrilado para los blanquiazules (0-2 en Pasarón). También con los vigueses está casi ganado por parte del grupo de Álvaro Cervera (4-0 en la primera vuelta), que está rubricando los mejores números del fútbol nacional con un total de 57 puntos sobre 75 posibles. Una barbaridad.

A este paso, el Tenerife podría cantar el alirón a finales del mes de abril o a principios de mayo. Con el actual ritmo de puntuación, además batiría la mejor marca en la historia de la competición de bronce con el actual formato de competición, con el que Racing de Santander y Castellón llegaron a los 83 puntos. De momento, el Tenerife promedia casi 87. El duelo directo contra el Celta Fortuna (15 de marzo, 20:15 horas)definirá hasta qué punto puede anticiparse el momento de asegurar matemáticamente el codiciado cambio de categoría. Antes, sin embargo, queda la jornada del próximo fin de semana, en la que los blanquiazules jugarán primero y tendrán ocasión de meter presión a su ya único perseguidor con opciones. Mientras el representativo recibe el viernes al Avilés Industrial, el partido del Fortuna queda para la tarde del sábado contra el Mérida (15:00).

Para calibrar el mérito de la temporada incontestable que está firmando el representativo conviene fijarse en las distancias con los equipos que van del tercero al sexto. Si con el Pontevedra ya hay una brecha de 17 puntos, con el Bilbao Athletic son 18, con el Real Madrid Castilla la distancia se agranda hasta los 19 y con el Racing de Ferrol, a priori el otro gran candidato, la diferencia llega a la veintena.Tampoco el otro grupo resiste la comparación con el Tenerife. Su líder Sabadell ha obtenido 46 puntos, nueve menos que el cuadro insular, mientras el Atlético Madrileño se queda en 43.

Noticias relacionadas

El curso de los récords

Está siendo una temporada de mayoría absoluta de victorias y de numerosas plusmarcas batidas en el Tenerife. La más reciente, la que sitúa a Álvaro Cervera como entrenador con más partidos dirigidos al club (161) por delante de Oltra. Pero hay opción de pulverizar más registros. Pronto Aitor Sanz podría cazar a Molina (413 encuentros oficiales) y, por si fuera poco, el Tenerife está en disposición de superar el listón de triunfos a domicilio que rubricaron años atrás el de Rafa Benítez, que hizo diez;y el de Ramis, que se quedó en 11. Aunque es verdad que en Primera RFEF el récord no tenga tanto caché, el Tenerife de Cervera ya suma nueve. n