Álvaro Cervera asalta el liderato histórico del banquillo del CD Tenerife

Álvaro Cervera ya solo mira por el retrovisor. El actual técnico del representativo se convirtió este fin de semana en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del CD Tenerife, desbancando definitivamente a José Luis Oltra (161 por 160). Y serán un puñado más teniendo en cuenta los que restan de la actual campaña y los que irían cayendo para un profesional con contrato hasta 2027.

Tras comandar la nave tinerfeñista en el triunfo de Espiñedo, Cervera adelantó definitivamente a José Luis Oltra. Más atrás en la lista, otro técnico reciente como Luis Miguel Ramis (124), y los también centenarios José Luis Martí (108), Jupp Heynckes (104) y Jorge Valdano (102). La lista de los diez entrenadores que más veces se han sentado en el banquillo tinerfeñista la cierra otro histórico, Martín Marrero (81). Su famosa frase: «El que quiera espectáculo, que se vaya al cine Víctor», bien pudo valer para el duelo entre Tenerife y Arenteiro.

'Ranking' de entrenadores históricos en el CD Tenerife. / El Día

El que más gana

También para definir el siempre pragmático estilo de juego del propio Cervera, que ha dejado alguna célebre cita en sala de prensa. Entre sus enseñanzas, esa de que: «Cuanto más se gana, más cerca se está de perder». Muy de un preparador clásico, de esos que siempre desconfían. Sus números, sin embargo, apuntan en la dirección opuesta.

Cervera no solo es el entrenador más prolífico en el banquillo blanquiazul, es también el que más partidos ha ganado. Con la de este fin de semana ya son 68. También en este apartado le sigue Oltra (con 55). En porcentaje, cerca de un 42% de triunfos sobre el total de direcciones. Ramis promedió un 40%, Heynckes y Valdano un 42%, Muñiz un 44% y solo Benítez, Joanet, Olimpio Romero y Heriberto Herrero más de un 50%.

Su vínculo con Oltra

En declaraciones recientes a los medios oficiales del club, Álvaro confesó que en su momento no tenía «ningún interés» en entrenar. Fue sacando los títulos de entrenador «por estudiar algo» y fue José Luis Oltra, amigo suyo –caprichosa casualidad–, quien le propuso echarle una mano en el Catarroja como ayudante. Oltra se fue y Cervera se quedó. No lo hizo entonces por convicción en hacer carrera en los banquillos, sino porque aquello le iba a permitir seguir disfrutando del «ambiente del fútbol». Eso que dicen los exjugadores que se pasan al calvario de los banquillos, que es ahí donde pueden estar más cerca del campo. Apenas a unos pasitos.

Con el tiempo, el de La Alegría acabó progresando. Tanto, que a medias en su primera experiencia en Segunda (con el Recreativo de Huelva en la 11/12), el Racing de Santander le llamó para tratar de reflotar al equipo cántabro en Primera. No salió bien, el Racing bajó y a Cervera aquello le pasó factura. Acabó ingresado en el hospital por un problema cardiaco leve.

Su llegada al Tenerife

Justo ese verano, el de 2012, le llamó Quique Medina para fichar por el Tenerife. Y lo hizo. En la Isla se encontró con Roberto Perera. El club le puso a un segundo que lo acabó siendo para siempre hasta hoy. Tanto, que son familia, como manifestó Álvaro hace unos días. También recitó el preparador una frase de Perera: «El mejor capitán no es el que saca al barco de la tormenta, sino el que evita que entre en ella. Y a mí Roberto me ha sacado de muchas». Quizá fue también así este sábado, cuando el reloj ya contaba hacia detrás y el representativo no podía con un equipo en descenso pero Cervera se resistía a agotar los cambios. Llegó el penalti, el gol, y el regalo de una victoria en un día redondo para el técnico, que subió al primer escalón como ansiaba hacerlo, ganando. Y con angustia, que sabe mejor.