Álvaro Cervera: «Mi equipo no está en ningún bache»

«Mi equipo no está en ningún bache», apostilló Álvaro Cervera en un tono más reflexivo que reivindicativo tras la victoria frente al Arenteiro en un partido que, según el entrenador, la moneda cayó del lado del Tenerife. «Estamos en una situación que nadie pensaba al principio y lo que hay que hacer es seguir», valoró.

El técnico, cuestionado por la tranquilidad de mantener en nueve puntos la distancia con respecto al Celta Fortuna (a seis tras vencer el viernes), se negó a analizar a su equipo a través de los resultados de su principal oponente. «Eso tiene una lectura, que yo la voy a hacer. Ahora mismo, si nosotros fallamos y el Celta falla, entonces no pasa nada. Si nosotros empatamos en Bilbao haciendo un gran partido, pero el Celta gana, entonces resulta que fue malo. Yo eso no lo voy a hacer. Mi equipo no está en ningún bache. Estuvo muy bien en Lezama, aceptable contra el Ferrol y aceptable hoy», expuso el míster.

En su análisis del duelo de Espiñedo, el preparador apuntó que su equipo consiguió «jugar un partido tranquilo hasta que dejó de serlo», ejecutando el plan previsto. «Era lo que queríamos, pero estaba complicado jugar bien. Tanto para ellos como para nosotros porque había partes del campo que no estaban bien. En la primera parte, y algo de la segunda, hicimos lo que buscábamos. Llegar por fuera, meter centros a los dos puntas, tener situaciones para inquietar y que ellos no llegaran. En la segunda parte hubo un momento en el que se dio la vuelta. Ellos sacaron dos contras muy buenas y estaba más para ellos que para nosotros. Luego vino la jugada final, que es la que decidió el partido», prosiguió el míster en su intervención.

Arenteiro - CD Tenerife / Agencia LOF

También autocrítico y pese a estar «contento» con el rendimiento de sus jugadores, Cervera lamentó que el partido pudiese escaparse en el epílogo. «Al final, hemos estado a punto de perder el partido por querer ganarlo. Hay que pensar hoy en los tres puntos y olvidar pronto el partido porque hemos hecho muchas cosas bien, pero también muchas mal».

Cervera, que adujo no haber visto bien la jugada del penalti sobre Landázuri, remarcó que en este momento «los puntos valen oro». «Hay que sacarlos como sea y esta vez era complicado porque el rival empuja y el campo... es que había zonas en las que era muy muy difícil jugar. Nos adaptamos, pudimos ganar y perder y, al final, la moneda ha caído para nosotros».

Cuestionado precisamente por el estado del terreno de juego en la inevitable comparación con lo sucedido en Cáceres en la primera vuelta, el técnico excusó al Arenteiro porque esta vez sí que había «un motivo». «Ha estado lloviendo durante mucho tiempo. Lo de Cáceres fue un partido que no se debió jugar porque el césped había sido resembrado hacía muy poco».

Gastón Valles, precisamente quien aprovechó la oportunidad del penalti para ajusticiar al Arenteiro en el minuto 98, hizo según Cervera «un partidazo espectacular». «Yo creo que Gastón ha hecho el mejor partido desde que está aquí. A uno de los dos tenía que quitar y a Gastón lo veía muy bien», verbalizó tras ser cuestionado por su gestión de los cambios, en la que sorprendió que fuese Enric y no el uruguayo quien se marchase sustituido durante la segunda mitad. n