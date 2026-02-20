La presión crece para el CD Tenerife y la distancia se reduce: ahora, seis puntos

El partido es peligroso y los puntos, necesarios. El CD Tenerife busca este sábado volver al camino del gol y de las victorias en el campo de O Espiñedo, una auténtica tortura para algunos de sus visitantes (6-3 perdió el Avilés hace solo unas semanas) y una auténtica incógnita por el estado de la hierba y las bajas temperaturas. Cierto es que el representativo ya salió indemne de escenarios en parámetros complicados –ganó en Gualadajara o Pasarón, y puntuó en el impractible verde de Cáceres– pero en esta ocasión la presión es mayor porque el triunfo se ha vuelto casi obligatorio. No por que peligre el liderato y sí por el riesgo de que se enciendan debates innecesarios e inconvenientes a estas alturas de curso. Por si fuera poco, el Celta Fortuna ganó este viernes in extremis al Racing de Ferrol y la distancia con el segundo, que era de 12 puntos, se reduce provisionalmente a la mitad.

El Tenerife no ha dado señales de flojera en sus últimas dos comparecencias, pero el bagaje reciente (un punto de seis) revela ciertas dificultades para encontrar el gol y producir el caudal de peligro al que acostumbraba el representativo, que se quedó a cero en Lezama y luego en casa contra el Ferrol. Estos resultados le sitúan como el quinto mejor equipo desde que empezó la segunda vuelta. «No es que hayamos bajado el nivel, es que los rivales lo han subido», sugirió Cervera antes del viaje a Galicia.

Con bajas

Para este duelo ha aparecido un enemigo inesperado: las bajas. Cervera reveló este viernes la ausencia de Nacho Gil, hombre desequilibrante y crucial en los esquemas del técnico blanquiazul, y cuya baja alimenta las opciones de un perfil como el de Marc Mateu o la posibilidad de devolver al equipo al sistema de tres centrocampistas, de manera que podrían confluir en el once Aitor Sanz, Fabricio y Juanjo Sánchez. A tenor de las palabras del míster, esta última no parece la opción más potable si el terreno de juego se encuentra en malas condiciones. Lo que sí parece clara es la conveniencia de buscar nuevas fuentes de gol, habida cuenta de la ausencia –por tercera semana consecutiva– de Jesús de Miguel y el cero con el que salió el Tenerife de sus últimos compromisos.

El modesto Arenteiro, uno de los equipos con presupuesto más reducido de la competición, basa sus opciones de permanencia en sus partidos como local, donde ha obtenido 17 de los 24 puntos que lucen en su casillero. Su derrota reciente contra el Talavera en un partido crucial le aboca a intentar contra el Tenerife el mismo milagro que sí obró el Racing, pero desde la certidumbre de que sus recursos son mucho más limitados. Cuenta el equipo de la villa orensana con uno de los presupuestos más modestos de toda la competición. Aún así, lucen en sus filas nombres como el de Álvaro Bastida, al que Cervera dio la alternativa en el Cádiz y propuso para el Tenerife; el exquisito Ferreiro o el goleador Víctor Mingo. Mejor visitante de la categoría y equipo que más veces dejó su portal a cero, el representativo busca resituarse en el camino de las victorias y del gol. Todo lo que no sea ganar sería llamar a los nervios.