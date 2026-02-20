Nacho Gil convive con el riesgo de la quinta amarilla

Un solo futbolista apercibido de suspensión, pero es justamente el más desequilibrante y solvente de todo equipo. No es casualidad que Nacho Gil haya disputado prácticamente todos los partidos para los que estuvo disponible y que el propio jugador valenciano quiera retrasar al máximo el momento de ver la quinta amarilla. De momento, lleva aguantando sin amonestaciones desde enero, cuando fue amonestado ante el Zamora. Si viese tarjeta mañana otra vez en O Espiñedo, faltaría contra el Real Avilés en el Heliodoro; y lo que sería peor, si en cambio se la mostrasen la próxima semana, entonces causaría baja en el choque entre el líder y el segundo clasificado. Dicho de otro modo, la cita frente al Celta Fortuna (en Balaídos o en Barreiro) que nadie quiere perderse.

Hasta la fecha, Gil ha sido el fichaje de mejores prestaciones y rendimiento. Con los números en la mano, es el principal artillero del equipo tras los dos delanteros titulares (Enric Gallego y Jesús de Miguel) y donde verdaderamente destaca por encima del resto es el episodio de las asistencias. Tras su experiencia en el extranjero, está siendo el año de la consolidación del ex del Valencia, Elche, Cartagena y Ponferradina, entre otros clubes, hasta el punto de que ya son multitud los equipos que permanecen atentos a sus evoluciones. «Soy una persona agradecida a quien confió en mí, y no pienso en salir», dijo hace algunas semanas cuando se le preguntó por los cantos de sirena y el interés real de varios clubes en categoría superior.

El Tenerife le firmó hasta 2027 y es probable que mucho antes decida abordar su renovación, como ya ha hecho con Fabricio Assis y está haciendo con José León. En las jornadas ya disputadas, Gil es sinónimo de mordiente y peligro. Incuestionablemente está entre los hombres más influyentes en el juego colectivo, con cuatro goles y seis asistencias. En este último capítulo suma más pases decisivos que cualquier otro futbolista, seguido por De Miguel con cinco, y Alassan con cuatro.

Por el momento no hay más apercibidos de suspensión en el representativo, pero tampoco parece que este sea el mejor momento para faltar. Por un lado, porque el Tenerife está necesitado de un mayor caudal ofensivo tras dos partidos consecutivos sin marcar; y por el otro, porque aún es pronto para sumar a las rotaciones al recién firmado Iván Chapela, cuya llegada sí podría repercutir en un mayor margen para los descansos de Nacho, hasta el momento segundo jugador del plantel con más minutos disputados, solo superado por el canterano David.

Respecto a este asunto de las tarjetas amarillas no ha querido convertirlo Cervera en un problema. Más bien al contrario, siempre ha apelado a la amplitud del plantel que dirige para hacer frente a los contratiempos sobrevenidos durante la competición, ya fuese por suspensiones o por lesiones. Pero la realidad es que hay una distancia grande entre los minutos de los titulares y los que disfrutan los teóricos suplentes. Sobre todo en la parcela de Nacho Gil, que está siendo sin discusión uno de los mejores fichajes –y más productivos– de los suscritos en verano por parte de la dirección deportiva blanquiazul. n