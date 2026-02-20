Los partidos disputados por el CD Tenerife desde la apertura y posterior cierre del mercado de invierno, que estuvo operativo hasta el 2 de febrero, no han hecho sino confirmar los pronósticos respecto a la delicada situación en la que caerían determinados jugadores que ya parecían abocados al ostracismo. La llegada de cuatro nuevos refuerzos ha acentuado la posición de nulo protagonismo para algunos futbolistas que ya estaban en la picota, y que ahora se ven todavía con menos opciones para poder lucir y jugar con el Tenerife. «Lo más difícil está siendo dejar a siete futbolistas fuera», decía Cervera tras el reciente partido con el Bilbao Athletic. Toda vez que el número de futbolistas para los desplazamientos está limitado a 20, cada dos semanas –y este viernes otra vez–al míster se le presenta la difícil misión de tener que elegir quién viaja y quién no.

Damnificados por la reforma | CDT

En la lista de descartes aparecen casi siempre los mismos nombres. Entre los más perjudicados por la reforma invernal figura Mahamadou Balde Jr., quien apenas contabiliza 12 minutos de juego desde el parón navideño. Fueron con el rol de suplente y en el partido en casa contra el Talavera. Las múltiples opciones para el ataque con las que cuenta Cervera le tienen casi en el furgón de cola en las preferencias del cuadro técnico, hasta el punto de que el nombre de Balde figura casi todas las veces en la relación de excluidos para ir a la Península.

Algo semejante acontece con el grancanario Jeremy Jorge, por quien preguntó media categoría. Se lo rifaban los equipos de Primera RFEF, algunos con tirón y aspiraciones potentes como la Ponferradina, pero el grancanario optó por quedarse. Consecuencia: en 2026 solo ha disputado 12 minutos –idéntica cifra que Balde– y también en el Heliodoro, en su caso en el triunfo contra el Real Madrid Castilla. Se prevé que la posición de Jeremy quede todavía en peor situación cuando vaya incorporándose a las convocatorias y alineaciones Iván Chapela, para quien Cervera ha programado una minipretemporada «de siete a diez días». Así pues, muy presumiblemente no estará listo para ser relevante contra el Arenteiro, pero sí después. A quien más podía afectar la llegada del gaditano era a un jugador de su mismo perfil, pero que ya no participaba antes y menos aún lo va a hacer ahora. Sigue siendo un expediente X el de Cris Montes, que llegó como refuerzo estrella y que lleva meses sin hallar continuidad. Apenas tuvo dos ocasiones para ser titular (la primera sobre una superficie casi impractible frente al Cacereño) y desde el cambio de año no ha sumado un solo minuto. Aún así, desdeñó ofertas muy potentes –sobre todo del otro grupo de Primera RFEF– para marcharse en invierno.

La lista de damnificados por la superpoblación en determinadas parcelas la completa otro nombre ilustre como el de Maikel, que también abogó por permanecer bajo el abrigo del Tenerife y disfrutar del presumible ascenso que viene. El lagunero ha rubricado solo 200’ en los que le bastó para marcar un gol y comprobar el afecto que le guarda el Heliodoro, pero está lejos de sentirse importante. Eso sí, multiplica por ocho la cuota de Cris y Balde. En su caso, tuvo una titularidad contra el Talavera; y rascó otros 8’ cuando el partido se estaba complicando frente al Ferrol. Tampoco participan mucho Dani o Javi Pérez, pero por haber estado lesionados. n