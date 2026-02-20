Cervera confirma tres bajas en el CD Tenerife y ofrece un mensaje nítido: «No hemos bajado el nivel, los rivales lo han subido»

Álvaro Cervera no expresó dudas este viernes respecto a la forma de jugar del CD Tenerife, que ha encadenado dos jornadas sin marcar y sin ganar. «Esos partidos estuvieron bien jugados», dijo el míster blanquiazul, quien achaca la falta de gol «al acierto de los porteros rivales, que pararon mucho», más que a desaciertos de sus atacantes. Buena parte de su alocución ante los medios de comunicación pivotó sobre las incógnitas que aún existen sobre el estado de juego de O Espiñedo, donde el Arenteiro puede sentirse más cómodo que el representativo.

«El estado del terreno de juego me preocupa por cómo puede condicionar el partido, pero es un factor que será para todos igual. Yo estoy convencido de que ellos intentarán que esté en las mejores condiciones posibles. Si está mal, será por las temperaturas y porque ha llovido mucho. Pero no puedes preparar un partido pensando cómo va a estar la superficie. Luego si llegas y ves que no se pueden dar dos pases, quizá modificas la forma de jugar, pero no el once», reseñó el entrenador.

Antes, confirmó la ausencia de Nacho Gil, que se une a las de Jesús de Miguel e Iván Chapela, aún disponible. «Pensamos que no va a ser mucho», comentó sobre la baja del valenciano, «pero arrastra una molestia desde el último partido en casa». Según relató el jefe del banquillo insular, a Gil «se le paró, se le han hecho pruebas y no parece que vaya a ser una baja larga». De hecho, enfatizó que muy probablemente esté apto para el próximo viernes, día en que el Tenerife volverá a jugar en el Heliodoro frente al Avilés Industrial. que la próxima semana va a jugar».

Para explicar las opciones que tiene para reemplazarle, expuso que podrían implicar un cambio de sistema. «Llevamos todo el año con una misma idea: una banda profunda y otra, la suya, que nos da un poco más de calidad y de pausa. Tenemos dos ideas: poner dos extremos puros, y jugar con un delantero;o seguir con la idea original, ubicando a un futbolista ahí que pueda hacer de Nacho Gil». Esta exposición realizada por el entrenador confiere opciones de titularidad para Marc Mateu, que apenas ha tenido margen en su demarcación natural, bien cubierta por David a pierna cambiada.

Sin bajar el pistón

Cervera no ve un paso atrás en las prestaciones blanquiazules, pero sus palabras sí denotaron cierta preocupación por la falta de gol y por estos dos últimos resultados, que han hecho recortarse la ventaja respecto al Celta Fortuna. «Todos los partidos son complicados y el próximo también lo va a ser. Pero nosotros no hemos bajado el nivel, son los rivales los que sí lo han subido», razonó. «Preocupación hay, pero la misma que tenemos siempre. Si la ventaja se recorta, nos pondremos nerviosos y los contrarios verán la posibilidad de cogerlos. De momento, nervios no hay, que supongo que aparecerán si esa renta se reduce», completó.

En esta misma línea, se refirió a los problemas para encontrar portería. «La preocupación es porque no hemos marcado goles, que es algo que me extraña, pero esos partidos no están mal jugados. En Bilbao hicimos un gran partido, sobre todo en la primera mitad, pero como luego viene una derrota lo hemos metido en el mismo saco», manifestó el míster. Asimismo, explicitó que la semana ha estado alterada en cierto modo por las fiestas, pero sin cambiar más hábitos que el horario de alguno de los entrenamientos. «Estaban los Carnavales de por medio y hemos intentado cumplir con todo;intentamos que la rutina diese margen para que los jugadores tuviesen un poco de tiempo libre para disfrutar», dijo.

Ytambién hubo margen para preguntarle por Oltra, de quien parece haberse distanciado. «Lo que pasó fue un desencuentro. Es un amigo de hace mucho tiempo y siempre tendrá mis brazos y mis puertas abiertas, pero la vida es así;a veces se quedan amistades y muchas cosas por el camino».