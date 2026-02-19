Arenteiro - CD Tenerife de Primera Federación: fecha, horario y dónde seguir el partido por TV y en streaming

El CD Tenerife viaja esta jornada hasta Galicia para enfrentarse al CD Arenteiro, en un duelo que el equipo de Álvaro Cervera quiere que sirva para pasar página tras los dos tropiezos consecutivos que ha sufrido su equipo. Los blanquiazules buscan mantener la distancia con sus perseguidores en el liderato del gripo 1 de Primera Federación. Los aficionados blanquiazules podrán ver el partido de su equipo totalmente gratis por televisión y en streaming.

Tras el empate sin goles en Lezama ante el Bilbao Athletic y la derrota por 0-1 frente al Racing de Ferrol en el Heliodoro Rodríguez López, el CD Tenerife ha visto reducida su ventaja al frente de la clasificación hasta los 9 puntos, el equivalente a tres victorias. La caída ante los gallegos puso fin, además, a una racha de 13 partidos sin perder para el conjunto chicharrero, que sufrió la primera derrota de 2026.

Después de sumar solo uno de los últimos seis puntos en juego, los blanquiazules buscan reaccionar ante un Arenteiro al que ya vencieron en la primera vuelta por 1-0 en casa.

El conjunto gallego, antepenúltimo clasificado y en la 18ª posición, solo ha ganado uno de sus últimos siete encuentros. Los orensanos pelean por salir de los puestos de descenso y saben que una victoria este fin de semana sería vital para tomar aire en la tabla.

¿A qué hora juega el CD Tenerife esta jornada?

El CD Arenteiro - CD Tenerife se jugará el próximo sábado 21 de febrero a las 17:30 hora de Canarias (18:30 hora peninsular). El duelo corresponde a la jornada 25 del grupo 1 de Primera Federación Versus E-Learning y se disputará en el estadio estadio municipal Do Espiñedo (Ourense).

Así puedes ver el Arenteiro - CD Tenerife

El partido entre el CD Tenerife y el Arenteiro se podrá ver gratis gracias a la Televisión Canaria de RTVC. La televisión autonómica ofrecerá este encuentro para que todos los seguidores blanquiazules animen a su equipo desde la distancia. Además, el choque entre chicharreros y orensanos estará disponible en la app oficial y en la página web de este canal: Canarias Play y rtvc.es.

El Canal Lineal de la competición ofrecerá el encuentro, disponible en las operadoras: LaLiga+, DIGI, Orange TV, Zapi, +Media, Euskaltel, Telecable y FootballClub. Además, Movistar Plus+ ofrecerá el partido como parte de su suscripción mensual de 9,99 euros.

Recuerda que en ElDia.es puedes estar al tanto de todas las noticias del CD Tenerife y, por supuesto, de este encuentro.