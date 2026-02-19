Juanjo Sánchez busca volver al once tras cuatro suplencias

Aunque los goles de Jesús de Miguel y las asistencias de Nacho Gil acaparan todos los elogios, hay un fichaje veraniego con casi tanto peso específico como el de ellos dos. Así lo acreditan los números de Juanjo Sánchez Romero (Lebrija, Sevilla), quien está siendo uno de los futbolistas más utilizados –y elogiados durante este curso– por Álvaro Cervera. El andaluz se ubica entre los jugadores con mayor caudal de protagonismo, si bien su cuota de titularidades se ha reducido en las últimas fechas.

Ahora, tras dos partidos seguidos sin marcar y con el ánimo de buscar algún revulsivo que varíe la dinámica, el míster podría replantearse la presencia del ex del Mérida en la formación inicial. Hay un dato que resulta absolutamente elocuente y demuestra la confianza de Cervera en sus prestaciones. Nunca antes desde que empezó la temporada había concatenado cuatro suplencias seguidas, circunstancia que sí se ha dado durante un final de enero y comienzo de febrero donde el cuadro técnico ha preferido a otro tándem para la sala de máquinas.

El buen momento de forma de Fabricio Assis le ha erigido en un auténtico baluarte para Cervera. Es el brasileño la pieza que nunca sale del once, donde se estaban turnando Juanjo y Aitor hasta que el madrileño fue ganando terreno. Tanto es así que el de Lebrija ha trazado una línea claramente descendente en su cifra de minutos jugados. Fueron 12’ en la victoria ante el Castilla en el Heliodoro, otros casi testimoniales 6’ al cierre de la goleada frente al Guadalajara, luego 7’ en la visita a Lezama contra el Bilbao Athletic y, el sábado sí, una participación más acorde a su relevancia en el proyecto, con 24 minutos en la segunda mitad contra el Ferrol.

Juanjo Sánchez llegó al Tenerife avalado por una temporada primorosa en el Mérida y también por su vasto conocimiento de la categoría, en la que se desenvuelve como pez en el agua. Solo el largo parón por su lesión en el cuadro extremeño le privó de irse lanzado a la Hypermotion, donde ya le habían surgido pretendientes, y finalmente se decantó por firmar un contrato largo con el representativo.

Se da la circunstancia que ha sido en este periodo de suplencias donde Juanjo ha logrado uno de sus objetivos personales, estrenarse como goleador con el representativo, lo cual consiguió en el duelo ganado en casa al Guadalajara. De este modo, pudo inscribir su nombre entre los 15 artilleros que ya tiene el equipo de Cervera. El entrenador le ha elogiado cada vez que ha tenido ocasión. Si bien ha matizado que a Aitor Sanz «nunca se le considera suplente» siquiera cuando empieza los partidos desde el banquillo, con Juanjo ha sido también generoso en la terminología. «El partido que ha hecho ha sido un espectáculo», dijo del pivote de Lebrija tras la victoria contra el Real Avilés en Asturias. «Ni sé cuántos balones ha robado», sugirió a continuación.

«Es un jugador que me está sorprendiendo, y es difícil que me sorprenda algún futbolista con los años que llevo como entrenador. Cubre mucho terreno, roba, llega, es muy serio», confesó en alguna otra ocasión, antes de rematar: «Vino como un fichaje para hacer equipo y ahora mismo es uno de los jugadores más importantes del equipo». Quizá el partido del sábado sirva para que recupere el rol perdido.