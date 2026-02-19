CD Tenerife
Un futbolista del CD Tenerife firma por la empresa de Ilia Topuria
Dani Fernández pone fin a su relación contractual con la agencia Stellar para ponerse en manos de la sociedad que lidera el campeón mundial de artes marciales
Dani Fernández, prometedor canterano del CD Tenerife que se encuentra en la agenda de algunos de los más importantes equipos del país, ha firmado recientemente por la agencia de representación del campeón mundial Ilia Topuria.
El isleño se convierte así en uno de los nombres que maneja la cartera de Unlimited Sports Management (USM), según confirmaron a EL DÍA fuentes del sector. Esta empresa está especializada en luchadores de artes marciales mixtas (MMA) y en futbolistas, a los cuales ofrece interesantes propuestas sobre todo en aquellos países donde tiene una mayor influencia, tales como Arabia Saudí o Catar.
Entre los nombres que ya se han encomendado a esta empresa de nuevo cuño está el también futbolista Raúl Albiol.
Desde USM buscan «liderar a nivel internacional el desarrollo de jóvenes promesas y grandes talentos en ambas disciplinas», según recoge el acta fundacional de la sociedad. Según dicen, han nacido con «un enfoque innovador basado en la mentalidad de élite». Liderada por el equipo de trabajo de Topuria, buscan «transformar la manera en que los atletas gestionan sus carreras, tanto dentro como fuera del terreno de juego». Dani Fernández decide este cambio a mitad de temporada, tras poner fin a su relación contractual con Stellar, una de las agencias más importantes a escala internacional, pero que no satisfizo plenamente los objetivos del delantero canario.
La temporada en curso no está siendo del todo afortunada para Dani, afectado por una lesión que se produjo durante su última convivencia con las divisiones inferiores de la selección. Este contratiempo ha reducido mucho su cuota de protagonismo con el primer equipo del Tenerife.
