Otra renovación a la vista en el CD Tenerife

Renovación a la vista. José León y el CD Tenerife acercan posturas para rubricar una prolongación de contrato para el central madrileño, que en teoría acabaría su vinculación con el representativo el próximo 30 de junio. «Estamos en sintonía, aquí soy muy feliz y ya hemos empezado aconversaciones más estrechas. Siempre he valorado la gestión y la seriedad de esta nueva administración, y también cómo me han tratado a nivel personal», apuntó el zaguero en rueda de prensa.

Resolver el futuro de León es un asunto que corría prisa a la dirección deportiva porque también los contratos de Antal y Agüero son perecederos; y en cuanto a Landázuri, es probable que aparezcan pretendientes por el ecuatoriano en verano. Así pues, al menos la prolongación del contrato del 4 blanquiazul queda encaminada.

En su comparecencia ante los medios, León quitó dramatismo al último resultado en casa y aseguró que el estado anímico del plantel es óptimo para viajar a Arenteiro. «Creo que el equipo siguió en la misma línea de trabajo de antes:competimos, corrimos... pero no estuvimos tan acertados como días atraás. Y en la jugada del gol faltó quizá cuidar más los detalles y estar más concentrados, algo que en otras ocasiones nos ha permitido puntuar», relató el defensor.

Noticias relacionadas

Balance positivo

«Nos quedamos con el buen trabajo que hicimos, había un gran rival enfrente e hicimos lo que habíamos trabajado para lograr ganar. Para futuras jornadas, hay que cuidar más los pequeños detalles para volver a ganar», insistió. Dicho lo cual, apuntó que siguen «con las mismas ganas» que si la ventaja fuese mayor, o menor. Con nueve puntos de renta, irán a O Espiñedo a ganar, como siempre: «Nosotros hemos tenido en todo momento los pies en el suelo;sabemos lo difícil que ha sido lograr esta ventaja. La línea es buena y debemos seguir creyendo. Por haber tenido un revés, no va a cambiar nada». Por último, reveló León su deseo de marcar y unirse así al amplio abanico de goleadores qu el tiene el equipo. «Nadie tiene más ganas que yo.; me ilusiona y a todo el mundo le gusta. Pero con que ganemos, soy feliz».